“In dialogo per crescere”: cinque appuntamenti online per promuovere il benessere e la crescita dei bimbi

“In dialogo per crescere”: si intitola così il ciclo di incontri webinar organizzati da Pro.Ges Trento, nell’ambito delle azioni del Distretto Famiglia Val di Non per il 2021 e in collaborazione con il Comune di Predaia, per promuovere il benessere e la crescita dei bambini della prima infanzia e rispondere ai bisogni delle famiglie del territorio.

Grazie alla presenza di figure esperte dal punto di vista psicologico, pedagogico ed educativo, verranno proposte cinque serate gratuite (dalle 18 alle 19.30) e aperte a tutti coloro che hanno a cuore la prima infanzia. Sarà possibile partecipare attraverso la piattaforma Zoom oppure seguendo la diretta streaming su Youtube.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì prossimo 31 marzo con un approfondimento intitolato “Imparare dall’emergenza: come rendere la crisi un’opportunità per gestire le nostre incertezze familiari” tenuto dalla dottoressa Maria Teresa Aceti, psicologa, psicoterapeuta, direttore della sede di Milano della scuola di specialità COIRAG e docente all’Università Cattolica di Brescia.

Il 7 aprile sarà la volta della dottoressa Alessia Agliati, che proporrà l’incontro dal titolo “La curva delle emozioni nei bambini al tempo del Covid”, mentre il 14 aprile si svolgerà la serata “Cosa mi invento oggi? Idee e proposte per trascorrere il tempo a casa con i bambini” a cura del personale educativo e del coordinamento pedagogico Pro.Ges Trento, che si occuperà anche delle ultime due serate: “Attento che ti fai male! L’educazione al rischio e le attività da proporre all’esterno”, in programma il 21 aprile, e “Linkami un legame – Uso consapevole delle tecnologie con i bambini per creare nuove relazioni”, che si terrà il 28 aprile.

È possibile iscriversi agli appuntamenti accedendo al sito www.progestrento.it

