Importazione di mascherine fuori norma: denunciate 5 aziende roveretane. Sequestrati beni per 1,2 milioni di euro

Sequestro di due abitazioni ed un immobile commerciale, blocco delle quote societarie e dei conti correnti, per un totale di 1,2 milioni di euro.

È questo il bilancio delle indagini della guardia di finanza di Trento che ha portato alla denuncia di cinque società trentine per “frode in commercio”, “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”, “contrabbando”, “emissione di fatture per operazioni inesistenti”, “autoriciclaggio”, “abusivismo nei servizi di investimento” e per “responsabilità amministrativa degli enti”, essendo stato altresì appurato il vantaggio per le società derivante dalla commissione dei suddetti reati da parte degli soggetti (amministratori) posti in “posizione apicale”.

Le complesse indagini eseguite dai militari della Tenenza di Riva del Garda e coordinate dalla Procura della Repubblica di Rovereto, svolte nell’ambito dell’operazione di servizio denominata “Fiume delle Perle”, sono state avviate in seguito al sequestro di circa 60 mila mascherine “non conformi”(FFP2/chirurgiche) importate dalla Repubblica Popolare Cinese da 5 società con sede a Rovereto, dietro la regia dei medesimi soggetti, tutti cittadini italiani residenti in zona.

Pubblicità Pubblicità

Nello specifico, le indagini hanno permesso di scoprire una pericolosa condotta criminosa perpetrata attraverso differenti reati commessi anche al fine di trarre illecito profitto dall’emergenza epidemiologica da Covid19.

Le aziende mediante mendaci dichiarazioni presentate in dogana, hanno dapprima importato le mascherine “non conformi” dalla Cina in evasione dei dazi doganali e dell’Iva (integrando il reato di “contrabbando”) e, successivamente, le hanno rivendute, peraltro con certificazioni di conformità contraffatte (attestando fittiziamente le caratteristiche di “filtraggio”), a farmacie, aziende e Enti Pubblici, come alcuni Comuni del Trentino, integrando quindi il reato di “frode in commercio” ma, grazie all’intervento dei finanzieri, sono state rintracciate e sequestrate, prima della loro cessione al pubblico.

Di fatto, le mascherine sequestrate sono state commercializzate con falsa certificazione “CE” e senza che i titolari delle imprese avessero ottenuto le eventuali deroghe previste dal decreto c.d. “Cura Italia”. I finanzieri, al contrario, nel corso delle indagini, hanno rinvenuto l’espresso diniego alla commercializzazione da parte dell’INAIL per i dispositivi di protezione individuale.

Pubblicità Pubblicità



Inoltre, gli illeciti profitti ottenuti mediante le violazioni perpetrate dagli indagati, sono stati reinvestiti in attività commerciali, imprenditoriali e finanziarie – tra cui spicca l’investimento di una parte del profitto del reato nella compravendita di criptovalute (bitcoin) su siti e piattaforme estere – anche attraverso l’emissione di “fatture per operazioni inesistenti” ed altre operazioni idonee a ottenere in concreto un effetto dissimulatorio della provenienza illecita.