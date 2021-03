Dove sta andando la scuola d’infanzia trentina?

Gentile direttore,

con questa lettera vogliamo esprimere il nostro pensiero rispetto alle polemiche che in questi giorni stiamo leggendo sulla stampa per quanto riguarda la visione della scuola dell’infanzia trentina.

Da lungo tempo, come insegnanti, ci stiamo interrogando sulla direzione che la scuola dell’infanzia, da sempre fiore all’occhiello del sistema educativo trentino, sta prendendo.

La nostra percezione è che ci sia un disconoscimento e una delegittimazione della professionalità delle insegnanti all’interno della scuola.

La politica che indirizza la scuola dell’infanzia, come altri ordini di scuola, sta da lungo tempo operando scelte senza confrontarsi con chi opera direttamente e quotidianamente sul campo, in specie abdicando al principale ruolo educativo che la scuola tutta è chiamata a svolgere.

Come citano i nostri Orientamenti “La scuola dell’infanzia, non intesa più come grado preparatorio o come sostituto della famiglia, si pone, allora, come scuola” che promuove nel bambino “un processo intenzionale finalizzato alla conquista della sua identità e della sua autonomia.”

Come per gli altri ordini di scuola, al personale docente della scuola dell’infanzia è richiesto un diploma di laurea specifico, e una continua e costante formazione in itinere per garantire la qualità delle proposte educative e didattiche.

Contrariamente a quelli che sono questi fondamenti, la scuola dell’infanzia trentina, sta vivendo, ormai da anni, delle criticità sempre più marcate. Criticità ripetutamente esplicitate dalle insegnanti, ma mai accolte a livello di pensiero e di scelte politiche.

Grava enormemente il senso di solitudine ed abbandono rispetto alle problematiche che l’utenza riporta, specchio di una società in continua forte evoluzione che pare aver smarrito il proprio ruolo e la responsabilità educativa nei confronti dei bambini.

Ciò significa, anche, operare in contesti educativi dove i bisogni dei bambini, inseriti in gruppi di 25 (per questo anno scolastico causa Covid rivisti a 22), non possono essere debitamente presi in carico perché le risorse umane all’interno della scuola sono, a nostro avviso, insufficienti.

Un adulto con 25 bambini di età compresa tra i due anni e mezzo e i 6, tra cui possono essere presenti bambini con fragilità o bisogni educativi speciali, bambini ancora con il pannolone, può promuovere in modo adeguato le finalità che la scuola dell’infanzia si pone?

La compresenza tra colleghe di sezione è di 2 ore mezzo o 3 ore su 10 dell’intera giornata scolastica.

Le sostituzioni per le assenze per malattie del personale, anche ausiliario, non sono sempre garantite e questo procura gravi disagi all’organizzazione scolastica e ai bambini.

Il personale docente, pur trovandosi spesso in contesti difficili, non ha mai perso di vista l’importanza e il valore della scuola dell’infanzia cercando di sopperire al meglio alle problematicità. Proprio per questo sentiamo il dovere di rendere nota una realtà che sta diventando sempre più insostenibile.

Ci si dovrebbe chiedere come mai la professione dell’insegnante della scuola dell’infanzia sia stata inserita nelle categorie dei lavori usuranti.

La politica ha una responsabilità precisa anche rispetto alla legittimazione del ruolo educativo dell’insegnante, che spesso, anziché essere sostenuto viene posto sotto attacco. Questo può portare ad un atteggiamento di sfiducia, diffidenza e svalutazione, da parte delle famiglie, nei confronti della scuola, inficiando la fondamentale costruzione di un’alleanza educativa scuola-famiglia finalizzata al benessere dei bambini.

Da ultimo abbiamo letto le motivazioni che sosterrebbero una eventuale apertura nel mese di luglio: motivazioni sostanzialmente legate ad una funzione assistenzialistica della scuola dell’infanzia.

Premesso che non siamo contrarie a priori all’apertura estiva, ben comprendendo anche le esigenze delle famiglie, riteniamo però necessario e doveroso inserire la stessa all’interno di una revisione generale del sistema scolastico concordata con tutti i soggetti coinvolti, che tenga conto delle istanze e delle esigenze di cui sopra.

A seguire le firme delle insegnanti delle scuole dell’infanzia che sottoscrivono la lettera.

Sara Messina Antonella Iob Marica Piffer Elena Bortolameotti Patrizia Vettori Sara Zainotto Lorena Nicolini Nadia Bergamo D’Amato Cinzia Marra Carmela Scatizza Letizia Defant Fabiana Mazzurana GIovanna Frisinghelli Dolores Ninz Elisa Meneghini Mariarosa Chini Michela Bufalini Serena Quintavalle Rossella Fasanelli Maria Angela Baldo Nadia Cavallo Angela Ceschi Monica Coser Marzia Giulia Guariso Nadia Passerini Paola Caneppele Monica Speranza Sara Speranza Tecla Chemelli Martina Cappelletti Elena Alessandrini Annamaria Tonini Lorenza Pellegrini Manuela Dallatorre Maria Antonietta dell’Anna Roberta Brendolan Silvia Boschi Emanuela Lunelli Gabriella Endrizzi Damiana Ferlicchia Giusi Giuliana Deborah Bailoni Gabriella Gozzi Chiara Zanella Chiara Minati Ornella Ondertoller Monica Airoldi Sara Agostini Samantha Tamanini Monica Calpicchi Elisabetta Benetti Catia Righi Lorena Reich Fiorella Casagranda Chiara Armani Mariangela Mancuso Antonella Forgione Donatella Simonetti Rosa Caruso Daniela Caldonazzi Sara Perazzolli Francesca Sartori Karen Danzo Michela Lupi Paola Degasperi Lorenza Sartori Anna Amico Manuela Calliari Lucia Canepel Giada Pontalti Marica Zanvettor Elisabetta Cannas Milena Belli Paola Molinaro Anna Metlicovez Franca Franceschini Antonia Pedrotti Rosanna Iovene Roberta Rossi Maria Giulia Leonardi Susanna Pizzini Sabina Sini Romina Marcolin Cinzia Tomasi Marina Ranzi Alberta Dalpiaz Emanuela Gerola Paola Tomasin Rita Ioratti Tiziana Piffer Laura Zampedri Roberta Sighel Erica Faccenda Cinzia Moser Nadia De Angelis Tiziana Dell’Osso Rossella Nadalini Chiara Morat Karin Nichelatti Ilaria Modena Tiziana Cimadom Valentina Vettori Sara Forti Arianna Majer Monica Majer Federica Costantini Veronica Giovannini Elisabetta Cadonna Alessandra Lenzi Benedetta Franch Maria Laura Vedovelli Maria Celva Giorgia Ceschini Milena Canensi Chiara Cavagna Patrizia Randazzo Carla Albanese Patrizia Orempuller Agrippina Gravina