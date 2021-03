Cia, Ambrosi, Rossato (FdI): “Ripristinate le visite medico legali in presenza, un risultato importante a tutela delle persone disabili”

Nella seduta di ieri del Consiglio Provinciale, è stata approvata all’unanimità la proposta di risoluzione presentata dal Consigliere Claudio Cia (Fratelli d’Italia) per ottenere il ripristino delle visite di medicina legale in presenza finalizzate al riconoscimento dell’invalidità, che erano state sospese a causa dell’emergenza pandemica e sostituite da una visita documentale.

“Le statistiche del 2020”, evidenza Cia: “mettono in luce un sostanziale dimezzamento nel riconoscimento degli invalidi civili, a conferma del fatto che la disabilità non può essere valutata su base documentale, in quanto risulta impossibile cogliere le reali ripercussioni di tale condizione sul profilo funzionale e psichico di ogni persona.

I pazienti che chiedono il riconoscimento dell’invalidità sono sì persone affette da patologie croniche o in condizioni delicate, ma alla data odierna risultano sottoposti alla vaccinazione e quindi, se convocati con le dovute misure di contenimento per la propria incolumità, possono e devono essere visitati in presenza. Non fare le visite in presenza” conclude Cia: “è grave perché a troppe persone in gravissime difficoltà viene negata la possibilità di vedere riconosciuta la continuità assistenziale.”

Pubblicità Pubblicità

La risoluzione di Fratelli d’Italia ha ricevuto consenso trasversale. Il documento – sottoscritto anche dai Consiglieri di minoranza Demagri, Zanella, Manica e Degasperi – impegna la Giunta a: far sì che le visite medico legali per accertare la non autosufficienza avvengano in presenza, adottando tutte le procedure di contenimento per la sicurezza dei pazienti e riconvocare per una visita in presenza quei pazienti che, sottoposti a visita documentale, si erano visti rigettata la domanda di riconoscimento della non autosufficienza.

Un risultato importante e tangibile a tutela delle numerose persone fragili affette da disabilità che stanno vivendo una situazione di particolare disagio a causa dell’emergenza pandemica.

Pubblicità Pubblicità