Terrore Covid, caos in consiglio comunale: arrivano anche le forze dell’ordine

Una vicenda incredibile che ormai rispecchia il momento di nervosismo che questa sera si è manifestato in tutta la sua esagerazione. Il problema è che a manifestarlo sono state le istituzioni, e ancora peggio, guidate dal sindaco e il presidente del consiglio comunale.

Andrea Merler nel primo dei 2 giorni di lavori del consiglio si presenta completamente sano e motivato. Sta bene, è senza tosse, senza raffreddore e con un tono di voce assolutamente ottimo.

Quando inizia il suo intervento la voce però cala, «la voce bassa dipende dal vento nel fine settimana e nella giornata di lunedì» – Dirà poi a sua difesa.

Il leggero calo della voce manda in panico Ianeselli e Piccoli che impediscono a Merler di partecipare ai lavori per paura di un possibile contagio da covid,

Peraltro il povero Merler partecipava ai lavori dalla sala giunta, (foto) quindi completamente separato dagli altri. Ma non solo, aveva con se il certificato del tampone negativo effettuato nella mattinata di oggi.



A questo punto le cose degenerano perché il Sindaco vuole allontanare Andrea Merler anche dalla sala giunta. Il nervosismo si taglia con il coltello mentre dalle opposizioni, in difesa dell’alleato, si alzano parole grosse.

Il presidente del consiglio Paolo Piccoli chiama le forze dell’ordine che intervengono ma decidono però di non entrare in sala del consiglio, rimanendo fuori dalla porta.

«Il presidente del consiglio si considera un semidio sceso in terra, propone di utilizzare il regolamento della camera dei deputati e del consiglio provinciale grazie a una sua mera divinatoria interpretazione, senza modificare il regolamento! Poi vuole modificare il regolamento in zona rossa senza nessun motivo! Infine quando mi presento in aula con una voce perfetta e con il tampone negativo sospende il consiglio probabilmente perché si è reso conto di quanto Le opposizione di centro destra fossero arrabbiate con lui e pronte a bloccare l’aula… Nessun bavaglio alle minoranze!» – Così’ Andrea Merler a caldo dopo il clamoroso caso scoppiato poche ore fa in consiglio comunale.

Andrea Merler precisa che sta benissimo e che il tampone è negativo. (come da foto sotto). Poi rincara la dose: «Non ho nessun sintomo e quindi pretendo di partecipare al consiglio comunale della mia città in presenza! Qui si trova ogni modo pur di non farci partecipare alla vita democratica della città. Mi sono anche spostato, per mera cortesia, da solo in sala giunta dalla quale potrai seguire anche i lavori. Il presidente intende sospendere il consiglio senza motivo alcuno. Se ne assuma la esclusiva responsabilità. Il sindaco aveva dato anche il suo ok al mio utilizzo della sala giunta, per motivi esageratamente precauzionali e di cortesia!»

Alla fine dopo circa un’ora di discussioni il Sindaco ha deciso di sospendere la seduta. L’appuntamento è per domani.