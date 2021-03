Raccolta del vetro a pagamento in Val di Non, Ossanna (Patt): «In questo momento un peso in più per le aziende»

Una tariffa di 0,0142 euro a litro (3,408 euro più Iva 10% per lo svuotamento di un cassonetto da 240 litri) per la raccolta del vetro.

La novità che a partire dal 1° maggio interesserà le utenze non domestiche della Val di Non è stata comunicata dalla Comunità di Valle direttamente alle imprese. L’avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale della Comunità.

Lorenzo Ossanna (nella foto), consigliere provinciale del Patt, è piuttosto critico nei confronti dell’introduzione di questa tariffa, che in questo momento rappresenta «un peso in più per le aziende».

«Non vi è dubbio – commenta Ossanna – che si tratta di una decisione di competenza dell’ente, ma poco condivisibile alla luce di una situazione emergenziale dovuta alla pandemia che la rende del tutto fuori luogo. Questa scelta aggrava ulteriormente la situazione economica delle piccole imprese, che rappresentano il tessuto produttivo della provincia».

Per questo motivo il consigliere autonomista aveva presentato un’interrogazione, chiedendo se la giunta provinciale possa intervenire, con le misure del caso, per evitare l’aggravarsi di spese in capo alle piccole imprese.

Nel corso del Consiglio provinciale di ieri, l’assessore Mario Tonina ha risposto che la Provincia non ha elementi di competenza per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ma si farà comunque carico della richiesta pervenuta, affinché possa essere fatta chiarezza a riguardo.

«Ringrazio l’assessore Tonina per la risposta – afferma Lorenzo Ossanna –. È importante fare chiarezza e capire se anche le altre Comunità di Valle abbiano attuato questo sistema. Ricordo che il vetro è un materiale di recupero, quindi non un vero e proprio rifiuto, ma una risorsa che può e deve essere riutilizzata. Far pagare questa tariffa, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, non è una scelta ponderata correttamente. Appesantire ulteriormente il carico fiscale delle nostre aziende diventa oltremodo rischioso, sia per quanto riguarda la tenuta sociale del sistema economico, sia per quanto riguarda le buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti».