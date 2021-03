Prende fuoco il tetto di una casa a Varena. Decine di vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme

Massiccio intervento dei vigili del fuoco volontari del distretto di Fiemme guidati da Stefano Sandri che ha chiamato a supporto anche gli operatori di Varena, Panchia, Molina, Predazzo, Cavalese, Tesero e Castello di Fiemme.

A prendere fuoco verso le 15.00 di oggi mercoledì 24 marzo il tetto di un’abitazione in località Varena nel comune di Ville di Fiemme. Il denso fumo che si è alzato era visibile a chilometri di distanza. Il rischio che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine è stato molto forte.

I vigili del fuoco sonogiunti sul posto con diversi automezzi: autobotti, mini botti, autoscala e diverse attrezzature per cercare di spegnere e contenere l’incendio. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’incendio sia partito da una canna fumaria surriscaldata che ha intaccato anche il tetto complice il forte vento che stava imperversando in zona.

L’abitazione e composta da tre nuclei familiari con il sotto tetto in legno. I vigili del fuoco con grande professionalità stanno operando per spegnere l’incendio e proseguire con le lunghe operazioni di bonifica che si protrarranno fino a tarda sera.

Sul posto per accertare le cause del rogo i carabinieri e i periti dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Allertate anche delle ambulanze per un eventuale soccorso alle persone coinvolte. Dalle prime informazioni giunte però non ci dovrebbero essere persone ferite.

