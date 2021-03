Paura ieri a Nago – Torbole per un incontro ravvicinato con un gruppo di cinghiali

Per una famiglia attimi di paura ieri pomeriggio per un incontro ravvicinato con un branco di cinghiali.

La famiglia era intenta a percorrere una passerella nel comune di Nago – Torbole sul sentiero che dalle Busatte porta a Tempesta fino ai confini con il Veneto quando si è trovata davanti il gruppo di cinghiali.

La famigliola spaventata ha telefonato al numero unico 112 che poi ha allertato direttamente la caserma dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda chiedendo immediato soccorso.

L’operatore in attesa che i soccorsi arrivassero sul posto ha mantenuto per lungo tempo il contatto telefonico col richiedente per rassicurarlo e individuare il luogo preciso dove si trovava la famiglia.

Nel frattempo una squadra dei vigili rivani con due mezzi fuoristrada si metteva velocemente in marcia verso la zona sebbene gli strumenti a disposizione dei vigili non siano specifici per questo tipo di chiamata vista la solerte richiesta della famiglia.

Il personale ha raccolto strumenti di fortuna tra cui il modulo antincendio boschivo che sarebbe potuto servire per scacciare gli animali con dei getti d’acqua.

Arrivati sul posto, probabilmente spaventati dal rombo dei motori e i lampeggianti, gli animali si erano già allontanati. Questo ha permesso alla famiglia di poter rientrare lungo il sentiero tranquillamente, dopo aver ringraziato calorosamente gli stessi volontari intervenuti.

In questo caso i cinghiali non hanno mostrato aggressività. Nel corpo dei vigili del fuoco volontari di Riva c’è del personale effettivo che professionalmente competente ricorda dei semplici consigli da dare alle persone che si trovano come in questo caso in difficoltà:

• Non spaventare i cinghiali, se impauriti possono caricare ripetutamente.

• Non aggredire elementi del branco, a differenza di altri animali possono rivelarsi molto aggressivi.

• Non avvicinare i cuccioli, specialmente con i bambini normalmente incuriositi, gli adulti non esiteranno a difendere la cucciolata

• Non precludere loro l’eventuale unica via di fuga, non avranno scrupoli nel puntarvi per scappare.

• Allontanarsi tranquillamente raggiungendo la massima distanza fino a perderli di vista.

Non e il primo caso di avvistamento di questi animali nel Alto Garda come e già’ avvenuto negli anni scorsi.