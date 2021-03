Nonostante le proteste dei residenti non ci sono alternative per la caserma dei Vigili del Fuoco di Villazzano

Mancano i fondi per poter costruire una nuova caserma per i Vigili del Fuoco Volontari di Villazzano che attualmente si trova in un garage Itea in Via Valnigra. Da una parte le proteste dei residenti, dall’altra le oggettive problematiche dei volontari che si trovano in difficoltà ad operare e a gestire le uscite in emergenza.

I residenti contestano la pericolosità di una caserma che si trova anche in prossimità di un incrocio, di fronte ad una struttura sportiva ( il campo delle squadre giovanili di calcio della ViPo) e quindi in un’area frequentata da bambini e ragazzi. Senza tralasciare che si trova in un fabbricato residenziale con tutte le problematiche connesse.

Come la posizione sia inadatta, lo riconoscono anche gli stessi vigili del fuoco volontari ed il problema è già stato segnalato a tutti gli enti coinvolti, ma purtroppo a Villazzano non ci sono sedi alternative.

Nessun capannone dismesso come è stato utilizzato in altre realtà e l’unica possibilità sarebbe quella di una nuova costruzione. Purtroppo non sono i tempi e le alternative all’attuale sede non se me trovano.

Ci sarebbe stata la possibilità di un trasferimento nell’area poi destinata agli orti urbani, per una superficie di circa 3 mila metri quadrati che si trova di fronte alla stazione ferroviaria di proprietà pubblica. Ma in questo caso ha prevalso una scelta di carattere sociale.

Le possibile alternative? Al momento solo una, ma è al limite dell’impossibile. Sarebbe quella di una caserma unica col Corpo di Povo costruita meta strada tra le due frazioni.

