Mattarello: l’area degli orti urbani potrà essere ampliata

Quando si uscirà dalla zona rossa, potrà finalmente riprendere la preparazione degli orti urbani di Mattarello che si trovano in località Le Basse.

L’area coltivata è di 2500 metri quadrati e si trova tra la ferrovia e la tangenziale, ma alla ripresa dell’attività ci sarà una gradita sorpresa: sarà possibile realizzare un’ampliamento grazie alla ricollocazione del prefabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli nella zona prato che si trova a nord est dell’area coltivata.

La casetta, finanziata dal Comune, ha un costo di 45 mila euro, sarà posizionata solo in autunno perché si dovranno poi ridisegnare tutti gli spazi in modo da riuscire ad aumentare il numero degli orti.

L’utenza è diversificata non solo pensionati, ma anche alcune famiglie che si sono trasferite da poco a Mattarello, un terzo delle attuali assegnazioni sono per donne, ma tutti hanno in comune la passione per la terra e la sua coltivazione.

La gestione è affidata dal 2017 al Circolo San Vigilio ( 848 gli iscritti a fine 2020), già Circolo pensionati ed anziani “ Achille Pomini” circolo che in questo ultimo periodo si è ampliato con l’iscrizione del gruppo “ Vòzi ‘n dialét” e di “ Mattarello Solidale” che ogni giovedì alla Sala della Meridiana in Piazza Perini mette a disposizione la spesa per chi è in difficoltà a farla personalmente

