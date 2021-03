Incendio a Frassilongo: sul posto i vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione in valle dei Mocheni nel primo pomeriggio odierno pochi minuti dopo le 13.00 per un incendio boschivo nei dintorni del abitato di Frassilongo.

Dopo l’allarme lanciato alla centrale unica 112 da alcune persone del paese che hanno notato una densa colonna di fumo provenire dal bosco sovrastante l’abitato, sono arrivati in forze i vigili del fuoco volontari della valle con i corpi di Frassilongo, Fierozzo, Sant’ Orsola Terme e Pergine Valsugana.

Giunti sul posto con le autobotti, le mini botti carrelli per l’incendio boschivo e varia attrezzatura hanno iniziato a operare per spegnere le fiamme.

Pubblicità Pubblicità

Ma vista la zona impervia e la neve ancora ben presente e stato richiesto l’intervento dell‘elicottero dei vigili del fuoco permanenti che con l’apposita benna ha iniziato a trasportare l’ acqua dal vascone, preparato dagli stessi vigili nella zona della chiesetta della località di Kamauz , alla zona dell’incendio.

Dopo diversi lanci gli uomini della protezione civile hanno bloccato il fronte delle fiamme contenendo i danni grazie anche al lavoro da terra degli stessi volontari che poi procederanno con la bonifica fino a sera per evitare che l’incendio riparta.

Sul posto anche l’ ispettore dei vigili del fuoco del distretto dell’alta Valsugana Oberosler Mauro che ha coordinato le operazioni di spegnimento. Per accertare le cause del incendio sono intervenute le squadre della forestale. Non sono segnalati danni a persone o a cose.

Pubblicità Pubblicità