Fase 5: ad ottobre tutta la popolazione trentina sarà vaccinata

Durante i lavori del consiglio provinciale di ieri l’assessora Stefania Segnana ha aggiornato i consiglieri sullo stato del piano per la vaccinazione nazionale e in Trentino.

L’assessore ha riconosciuto che nella fase di disponibilità limitata del vaccino è necessario definire delle priorità di somministrazione e la strategia si è focalizzata sulla riduzione diretta della morbilità, individuando in prima battuta quali gruppi target prioritari il personale sanitario, gli anziani e il personale dei servizi essenziali. I target sono tuttavia passibili di modifiche che saranno aggiornate in base alle conoscenze disponibili.

E infatti, l’8 febbraio 2021 è stato pubblicato un documento di aggiornamento delle categorie e dell’ordine di priorità in base alle conoscenze e ai vaccini disponibili, secondo una strategia di tipo adattivo per categorie a rischio eventualmente individuate e costantemente aggiornate.

Le dosi residue a fine giornata saranno eccezionalmente somministrate in favore di soggetti disponibili al momento secondo linee essenziali di indirizzo.

Segnana ha quindi informato sull’accordo che ha coinvolto nella vaccinazione i medici di medicina generale e sull’evolversi del cronoprogramma della prima fase, con anziani, operatori sanitari e socio sanitari come priorità, che si prevede si potrà concludere entro aprile 2021.

La seconda fase, quella che include i soggetti di estrema fragilità, i portatori di handicap, le persone estremamente vulnerabili e la fascia di età oltre i 70 anni si prevede possa essere completata entro fine giugno 2021.

I soggetti fra i 60 e 69 anni inclusi nella fase 3 si prevede potranno essere vaccinati entro fine agosto, mentre nella fase 4, tra luglio e settembre, saranno vaccinati i soggetti di età inferiore a 60 anni affetti da patologie che possano manifestare forme severe di Covid19.

La fase 5 prevede di vaccinare tutto il resto della popolazione sotto i 60 anni e si pensa si possa concludere tra settembre ed ottobre 2021. Al 22 marzo sono state somministrate 73.122 dosi di vaccino in provincia di Trento, pari all’83,5%, ma va detto che le previsioni sull’arrivo delle dosi variano costantemente.

Segnana ha replicato dicendo che da oltre un anno sta lavorando per superare una pandemia diffusa a livello mondiale. «Oggi la strategia per fare fronte all’emergenza si chiama vaccino e noi siamo ai vertici nelle somministrazioni. Abbiamo cercato di assumere personale per sostenere il settore sanitario che non finiremo mai di ringraziare abbastanza, ma è evidente che non si tratta di personale qualunque e non è facile da reperire.

Naturalmente per me non è stato facile comunicare la sospensione dell’attività di chirurgia a Borgo e il trasferimento di personale da Borgo a Trento, tuttavia non si è trattato di una scelta improvvisata, ma condivisa e supportata da valutazioni attente. Sappiamo che l’arrivo delle varianti ha causato un aumento del contagio e che questo può essere responsabile della maggiore occupazione delle terapie intensive. Il protocollo per le rsa è stato predisposto quando eravamo in zona gialla per consentire le visite nelle rsa convinti dell’importanza di fare incontrare ospiti e famigliari.

Poi le cose sono cambiate, siamo diventati arancioni e poi rossi e ci sono state delle evoluzioni anche nei rapporti con Upipa: ci sarà un incontro a breve per valutare come portare avanti la questione. Infine, per quanto riguarda la vaccinazione dei soggetti disabili abbiamo chiesto gli elenchi a tutte le associazioni che si occupano di disabilità.»