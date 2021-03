Crisi Covid: la giunta amplia i contributi dello Stato. Rinviate a fine anno le tasse comunali

L’assessore Spinelli durante la prima seduta del consiglio provinciale ha integrato la comunicazione con la parte sulle misure di sostegno all’economia.

E’ in fase di definizione, ha detto, la manovra a sostegno della sopravvivenza delle imprese. Il disegno di legge sostegno dello Stato copre le perdite per ora solo riferite al 2020, ma sono previste ulteriori misure nei prossimi mesi oltre allo stanziamento di misure speciali per i comprensori sciistici.

Spinelli ha quindi riepilogato gli importanti stanziamenti della Pat di questi mesi a sostegno del settore economico, pari a 77,7 milioni di ristori e altri fondi settoriali: tutto senza essere autorizzati all’incremento dell’indebitamento e oltre i 90,6 milioni dallo Stato.

Saranno ampliati i contributi dello Stato previsti per le Aziende o professionisti che hanno perso il 30% del volume di attività tra il primo novembre 2020 e il 30 aprile 2021, un contributo a compensazione delle perdite dei ricavi o dei costi fissi sostenuti.

Non saranno lasciate indietro le attività avviate temerariamente nel 2020 e si cercherà di considerare tutte le situazioni di difficoltà, pensando anche agli esclusi dalle misure statali. Altra partita sulla quale la giunta provinciale sta lavorando è quella del rinvio delle tasse comunali e un voucher sugli acquisti in Trentino come aiuti all’impresa del commercio.

Parlando delle misure che la giunta provinciale intende adottare, Achille Spinelli ha annunciato anche il rinvio delle tasse comunali cioè IMIS, suolo pubblico ecc.

