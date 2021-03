Civezzano: 344 mila euro per allargare la strada e realizzare il nuovo marciapiede a Barbaniga

La strada provinciale 225, l’arteria che collega Civezzano ad Albiano passando per il lago di Santa Colomba, beneficia dell’intervento di sistemazione promosso dal Servizio Opere e stradali e ferroviarie della Provincia autonoma di Trento.

I lavori, che saranno consegnati lunedì 29 marzo 2021 all’impresa appaltatrice, permetteranno l’allargamento della carreggiata in località Barbaniga, nel comune di Civezzano, a ridosso delle due curve principali, nonché la prosecuzione del marciapiede attuale situato sul lato a monte.

L’obiettivo è quello di consentire sia il transito simultaneo e in sicurezza di mezzi pubblici e pullman turistici, sia quello dei pedoni sul percorso a loro dedicato, che potranno anche arrivare in modo protetto alla partenza dei sentieri escursionistici a margine dell’abitato.

I lavori hanno una durata prevista di 120 giorni, circa 4 mesi. Nell’intervallo saranno istituite deviazioni del traffico di attraversamento su altre viabilità, ma sarà garantito il transito dei mezzi di servizio pubblico (trasporti pubblici, veicoli della nettezza urbana e via dicendo), dei mezzi di soccorso (ambulanze e simili) e dei frontisti residenti per l’accesso alle abitazioni private e ai terreni in adiacenza alla zona di intervento.

Per la realizzazione del marciapiede è previsto lo sbancamento del lato a monte, con la posa di una muratura di sostegno del terreno in conglomerato armato e quindi rivestita in pietra, analoga al tratto già esistente.

L’aggiudicazione dell’appalto è andata all’impresa Edilnicoletti Costruzioni srl, mentre il costo totale dell’opera è di 344.530,80 euro.

