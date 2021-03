Ambrosi (FdI): “Prossima primavera al via i lavori della curva del palloncino rosso”

Durante la seduta del Consiglio Provinciale di ieri la Consigliera Alessia Ambrosi ha interpellato la Giunta per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di allargamento e sistemazione della cosiddetta “curva del palloncino rosso” sulla “Gardesana Occidentale” nel tratto fra Vezzano e Vigolo Baselga; lavori finanziati dalla Provincia con specifica delibera a seguito dell’ordine del giorno presentato dalla stessa Ambrosi nel luglio 2019.

In risposta, il Presidente Fugatti ha evidenziato la presenza di problematiche inerenti la progettazione e legate alla contestuale e necessaria sistemazione del rio sottostante, soggetto attualmente a indagini idrogeologiche.

Il progetto definitivo verrà presentato alla Conferenza dei Servizi prima dell’estate per essere approvato entro fine anno.

Durante l’inverno dovrebbe svolgersi quindi la gara d’appalto che porterà al tanto atteso inizio dei lavori nel corso della primavera/estate prossima.

“Quel tratto di strada presenta significative criticità specialmente per corriere e mezzi pesanti e, a cascata, per i numerosi pendolari che quotidianamente percorrono quell’arteria viaria cruciale nel collegare il Garda e le Giudicarie con la città di Trento. Accolgo con soddisfazione l’interesse della Giunta per questa opera e l’impegno nel realizzare i lavori previsti entro tempi ragionevoli, certa d’interpretare il pensiero di tutti coloro che per ragioni di lavoro, e non solo, percorrono quel tratto stradale.

L’impegno verso questa criticità dimostra l’attenzione di Fratelli D’Italia su temi quali la sicurezza e la viabilità, e concretizza la capacità di ascolto delle istanze provenienti dai cittadini e dal loro territorio.” è quanto affermato dalla Consigliera Ambrosi a margine della seduta del Consiglio Provinciale.

