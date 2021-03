7^Giornata tecnica piccoli frutti: punto emergenza Drosophila Suzukii, gestione sostenibile e antonomo della fragola

E’ in programma giovedì 25 marzo, dalle 16 alle 18.30, la settima edizione della giornata tecnica dei piccoli frutti organizzata dalla Fondazione Edmund Mach.

Al centro dell’incontro rivolto a produttori e tecnici del settore, ci saranno alcune esperienze condotte sia nell’ambito della gestione agronomica che in quello della difesa fitosanitaria verso alcuni insetti. A questo riguardo verranno illustrate le prospettive che si aprono nella lotta biologica con le modifiche legislative in ambito nazionale.

Si parlerà, dunque, del progetto di lotta biologica per il rilascio del parassitoide Ganaspis brasiliensis, ma anche dei risultati del monitoraggio di Drosophila suzukii e del parassitoide asiatico Leptopilina japonica sul territorio provinciale nel 2020. Spazio anche alla gestione sostenibile della fertirrigazione della fragola in fuorisuolo e all’antonomo della fragola, il piccolo coleottero dannoso per fragola, lampone e mora coltivati. L’incontro, aperto dal direttore generale Mario Del Grosso Destreri, sarà moderato da Tommaso Pantezzi, responsabile Responsabile Unità Frutticoltura e Piccoli Frutti del Centro Trasferimento Tecnologico.

Programma:

16.00 Saluti di apertura, Mario del Grosso Destreri – Direttore Generale Fondazione Edmund Mach;

16.10 Gestione sostenibile della fertirrigazione della fragola in fuorisuolo,Gianpiero Ganarin – Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione E. Mach;

16.40 Antonomo della fragola: osservazioni su biologia, ecologia e controllo, Lorenzo Tonina, Giulia Zanettin – Collaboratori entomologi

Paolo Miorelli, Simone Puppato, Alberto Grassi – Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione E. Mach;

17.10 Progetto di lotta biologica per il rilascio del parassitoide Ganaspis brasiliensis, Marco Valerio Rossi Stacconi – Centro Ricerca e Innovazione Fondazione E. Mach, Gianfranco Anfora – Centro Agricoltura Alimenti Ambiente / Università di Trento, Aberto Grassi, Claudio Ioriatti – Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione E. Mach;

17.40 Risultati del monitoraggio di Drosophila suzukii e del parassitoide asiatico Leptopilina japonica sul territorio provinciale nel 2020

Simone Puppato, Alberto Grassi – Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione E. Mach;

18.10 Discussione (domande via Whatsapp o SMS al numero 335 8484120) e chiusura lavori. Moderatore: Tommaso Pantezzi – Centro Trasferimento Tecnologico, Fondazione E. Mach.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube della Fondazione Mach anche successivamente all’evento

Evento ad accesso libero, non è necessaria registrazione

