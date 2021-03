Wanderersouls: tutto nasce dalla passione per le foto e per il Trentino Alto-Adige

Da un’idea creativa e dalla passione per la fotografia, Alessandro Giacometti (trentino classe ’93) ha saputo creare un’attività davvero interessante.

Non solo foto e viaggi fotografici, quindi, ma anche una nuova Accademia fotografica e tante nuove proposte anche in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo.

Com’è nata l’idea di Wanderersouls?

Ogni giorno ringrazio d’essere nato in Trentino Alto-Adige, splendida regione ricca di paesaggi mozzafiato. L’amore per la natura mi ha portato fin da piccolo a passare bellissime giornate in montagna.

Con il tempo ho sentito il bisogno di condividere con gli altri i magnifici posti che che visitavo e, 9 anni fa, anni ho deciso di comprare la mia prima reflex.

Negli anni a seguire la mia passione è diventata sempre più forte ed ho iniziato a passare molto tempo nel migliorare le mie tecniche di scatto e editing. Con gli anni sono arrivati i primi risultati importanti, alcuni piazzamenti nei primi posti e menzioni d’onore in concorsi internazionali.

Nel 2017 con l’aiuto della mia ex ragazza con cui condividevo questa passione abbiamo creato Wanderersouls una pagina Instagram dove raccontavamo le nostre avventure.

Nei mesi a seguire l’apprezzamento per le mie fotografie e l’interesse degli appassionati nell’apprendere le mie tecniche fotografiche è aumentato sempre di più spingendomi a fine 2017 nel lasciare il lavoro per dedicarmi a tempo pieno a Wanderersouls.

Nel 2020 ho iniziato ad organizzare, con la collaborazione di Garda Viaggi, corsi fotografici sulle Dolomiti e viaggi fotografici in Italia e all’estero dove insegno ai miei clienti a fotografare e ad apprezzare le bellezze de nostro pianeta.

Hai seguito/studiato qualche percorso particolare?

Per scelta ho iniziato a lavorare all’età di 19 anni e non ho mai avuto il tempo per seguire qualche università o corso. Ho sempre dedicato il mio intero tempo libero allo studiare in modo autonomo, leggendo svariati libri e rubando tutti i piccoli segreti dai migliori. Ho ancora molto da imparare e tuttora ho dei grandi artisti come punto di riferimento.

Hai sempre voluto intraprendere questa strada?

No, l’amore per la fotografia viene dopo quello per il tennis. Mio papà e mia sorella mi hanno trasmesso questa passione. Da piccolo il mio sogno era diventare un giocatore di tennis e, finita la carriera sportiva, fare il maestro. Degli infortuni e delle scelte personali mi hanno poi portato ad intraprendere un altro percorso. Il bello della vita è che non si sa mai cosa ci riserva il futuro!

Come gestisci il tuo lavoro e come stai vivendo la situazione iniziata nel 2020?

Purtroppo è stato un anno difficile per molte categorie specialmente chi lavora nel settore turistico. Ho cercato di non fermarmi organizzando dei corsi online ed investendo il tempo aggiornandomi e pensando a nuovi progetti, uno dei quali è stato appena avviato: un’accademia fotografica Trentina!

Quali sono i tuoi obbiettivi per il futuro? Cosa ti aspetti per questo 2021?

Uno degli obiettivi del futuro è di poter far avvicinare sempre più persone a questo fantastico hobby e alla passione per la natura, specialmente i trentini. Penso sia un’attività utile per condividere insieme ad altre persone momenti indimenticabili creando nuove amicizie e anche per far capire quanto siamo fortunati a vivere in un luogo così speciale, che meriterebbe più rispetto. Da questo 2021 mi aspetto un miglioramento della situazione e un ritorno alla normalità potendo ripartire per nuovi viaggi di gruppo!

Quanta importanza hanno avuto i social per la crescita del tuo lavoro?

I social al giorno d’oggi sono fondamentali. Sfruttati bene posso essere utilizzati per far conoscere al meglio una nuova realtà come questa. Difatti la mia clientela viene da tutta Italia ma anche Svizzera, Malta e italiani che vivono all’estero.

Hai in mente qualche idea per promuovere il servizio tra i giovani?

La fotografia, specialmente quella di paesaggio, è un ottimo metodo per creare un rapporto speciale tra il fotografo ed il soggetto, in questo caso la natura. Penso sia un’attività utile a sensibilizzare il rispetto per la nostra terra e a capire quanto sia fondamentale per la nostra vita. Un mio obbiettivo potrebbe essere sicuramente poter trasmettere ai giovani la bellezza del passare giornate all’aria aperta. Mi piacerebbe molto avviare delle attività anche per i ragazzi magari con qualche società trentina.

Parlaci dell’Accademia. Com’è nata e perché hai deciso di avviare anche questo cammino?

Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura grazie al consiglio di diversi clienti e appassionati della zona. L’idea è quella di creare un punto di riferimento per la provincia di Trento e zone limitrofe per tutte le persone amanti di questo hobby. Verranno creati eventi di diverso genere, dalla fotografia di paesaggio, alla ritrattistica, fauna e flora e molti altri. Invitando dei fotografi/docenti professionisti della zona ma anche nomi conosciuti italiani. L’obbiettivo è quello di offrire la massima qualità dando la possibilità di apprendere dai migliori.

Verrà mantenuto un occhio di riguardo per il Trentino a cui devo molto, programmando tantissime uscite in zona e facendo conoscere ai partecipanti la bellezza di questo territorio che fin da piccolo ha accompagnato a crescere con dei grandi valori.

