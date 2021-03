Volano con la moto in via Pedrotti, due ragazzi finiscono al santa Chiara

Incidente stradale con una moto coinvolta oggi nel primo pomeriggio pochi minuti dopo le 13.30 nel quartiere cittadino di Cristo Re in via Giovanni Pedrotti a pochi metri dalla sede della centrale 112.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, una motocicletta con due centauri a bordo ha perso il controllo autonomamente finendo rovinosamente a terra. I feriti sono un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 23.

Sono stati attivati i soccorsi sanitari con due ambulanze e un auto medica che giunte sul posto hanno prestato le prime cure ai feriti. Poi il personale sanitario ha trasportato in codice rosso al Santa Chiara i due ragazzi che non sarebbero in pericolo di vita.

