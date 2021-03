Sono 43.614 i trentini vaccinati fino ad ora. 5.607 dei quali con astraZeneca

Durante la question time di stamane in consiglio provinciale l’assessore Segnana ha risposto che fino al 16 marzo sono stati vaccinati 15.438 operatori sanitari (14.345 con Pfizer e 1.093 con AstraZeneca), 4.250 ospiti di Rsa tutti con Pfizer, 17.658 cittadini over 80 (16.340 con Pfizer e 1.318 con Moderna), 4.514 operatori scolastici tutti con AstraZeneca, 1.215 operatori delle Forze dell’Ordine tutti con Astra Zeneca, 493 persone ad elevata fragilità (355 con Pfizer e 138 con Moderna), 271 cittadini con elevata fragilità tutti con AstraZeneca.

In tutto quindi sono stati vaccinati 43.614 trentini.

Segnana ha precisato che ogni servizio vaccinale dispone di una lista di persone da contattare con urgenza nel caso in cui qualcuno non rispetti l’appuntamento vaccinale.

In generale non vengono scavalcate le categorie di priorità previste dal Piano vaccinale in quanto si contattano le persone che per qualche motivo non sono riuscite ad accedere alla prenotazione tramite Cup online, o si anticipa l’appuntamento a chi ha prenotato la vaccinazione nei giorni immediatamente successivi.

In rarissimi casi, per non sprecare le dosi già pronte per la somministrazione, è stata offerta la vaccinazione a categorie di persone che sarebbero state invitate in una fase successiva, come previsto da un’Ordinanza (la numero 2 del 2021) del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

