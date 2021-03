Si schiantano contro il guard rail sulla Statale 46, due feriti gravi

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio pochi minuti prima delle 17.00 in via Vicenza sulla strada statale 46 del Pasubio che dalla cittadina della quercia porta in Vallarsa.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia Roveretana un Autovettura si è schiantata contro il guard rail lungo la strada nei pressi di San Colombano nelle vicinanze della attività ricettiva. Lo scontro è stato fortissimo e le lamiere del guard rail hanno perforato la carrozzeria della macchina finendo dentro l’abitacolo.

L’allarme è stata dato da alcuni passanti che hanno visto la terribile scena. Poi è stato attivato il numero unico 112 che ha immediatamente allertato in massa i mezzi di soccorso con 2 ambulanze, 2 auto sanitarie, l’auto medica e i due elicotteri partiti dall’eliporto di Trento Mattarello che in pochi minuti hanno sbarcato le equipe sanitarie per prestare le prime cure ai feriti.

Sul posto per liberare gli occupanti della vettura le squadre dei vigili del fuoco dei volontari di Rovereto e dei permanenti che con le pinze idrauliche hanno liberato le persone dalle lamiere contorte.

Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri e la polizia Locale. Il traffico e rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi alle persone e la messa in sicurezza del veicolo e del guard rail. I due feriti sono stati trasportati in gravissime condizioni agli ospedali di Trento e Borgo Trento a Verona.

