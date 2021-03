Rovereto: minacce e insulti ad un ragazzo omosessuale. Scatta la denuncia

Martedì 16 marzo, a Rovereto, un ragazzo ha deciso di sporgere denuncia contro il suo dirimpettaio dopo essere stato pesantemente insultato.

“Fr***o” e “Ficcati il mobile nel c**o” ha urlato ripetutamente l’inquilino di fronte, per passare poi a vere proprie minacce di violenza fisica come “Scendi di sotto”, “Se ti trovo in strada ti spacco i denti” o ancora sputando nella direzione del ragazzo in questione.

Secondo il racconto, la scintilla sarebbe scoccata quando il giovane offeso ha deciso di fumare una sigaretta affacciato alla sua finestra di casa, niente di più, e sarebbe presto degenerata non appena lui e il suo compagno hanno deciso di chiamare il 112 e chiedere l’intervento di una pattuglia. “Non mi sentivo sicuro e avevo paura che quell’uomo potesse venire nel nostro condominio” afferma.

L’uomo, venuto a conoscenza dell’arrivo dei Carabinieri, ha rincarato la dose: “Fr***o ho un video, ti distruggo” avrebbe detto agitando il cellulare e lasciando intendere di possedere un video della coppia in atteggiamenti intimi, cosa che il giovane afferma sia impossibile visto che lui e il compagno sono da sempre molto riservati tanto anche da evitare dei semplici baci di saluto in pubblico.

“Quel giorno mi sono vergognato” sono le parole del ragazzo “se l’obiettivo era ferirmi, purtroppo c’è riuscito. Sia io che il mio compagno ci siamo sentiti violati da questi insulti che sono arrivati perfino dentro le mura di casa nostra. Cosa dovevo fare, scappare da Rovereto e soccombere alla paura? Andarmene da casa mia perché a quest’uomo non piace l’idea di essere il vicino di una coppia omossessuale? No, ho deciso di chiedere aiuto e per fortuna sono stato ascoltato da Gaycenter e da Arcigay che mi hanno offerto consulenze legali e sostegno emotivo. Mi sembra assurdo però che ancora oggi io debba essere definito solamente per il mio orientamento sessuale: è una semplificazione troppo grande ed è ancora peggio se questa definizione diventa anche un insulto”.

Un fatto che è ancora più significativo in questi giorni in cui sta circolando un video di un’altra coppia picchiata da un uomo: questi non ha sopportato la vista di due ragazzi gay che si baciavano ed è corso e prenderli a calci e pugni. (Nella foto del titolo alcuni fermo immagini tratte da quel video)

Violenze, prevaricazioni e cattiveria sono all’ordine del giorno. Troppo spesso si sentono storie del genere e sapere che l’intolleranza è riuscita a farsi strada anche nelle abitazioni private è allarmante.

Conclude poi il ragazzo: “Credo che sarebbe necessario un ampliamento del codice 604. Abbiamo lottato perché forme come il femminicidio siano un’aggravante, abbiamo lottato perché etnia, razza e religione non siano più un pretesto per discriminare una persona, adesso è ora di aggiungere un tassello: anche l’omosessualità non può e non deve essere motivo di discriminazione.”

Sotto la prima pagina della denuncia depositata presso la caserma dei Carabinieri di Rovereto. È una pagina di sei ulteriori facciate che raccontano con estrema minuziosità i fatti e il molti insulti ricevuti.