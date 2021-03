Orsi Casteller: l’ordine dei veterinari di Trento contro le associazioni animaliste

È una posizione molto dura e netta quella presa dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento nei confronti della associazioni ambientaliste a riguardo degli orsi residenti al Casteller.

I veterinari prendono nettamente una posizione in merito alle attività professionali inerenti il team “Grandi Carnivori del Trentino”, coordinato e diretto da Roberto Guadagnini, circa la questione “Casteller”.

«La battaglia “ideologica” avviata specie sui social media nelle ultime settimane, – spiega il presidente dell’ordine Dott. Marco Ghedina – fa erroneamente rientrare purtroppo le attività veterinarie nell’ambito politico della gestione di orsi e grandi carnivori: nulla di più errato -a parere di chi scrive- mescolare argomenti legati alla professionalità di colleghi seri e preparati, con altri legati alle problematiche gestionali del progetto».

Pubblicità Pubblicità

«L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Trento – aggiunge Ghedina – stigmatizza tali atti denigratori lesivi della condotta, deontologicamente e professionalmente corretta, dei Colleghi Veterinari coinvolti nel progetto. Auspica non si ripetano in futuro e che il confronto e la dialettica tra le Parti coinvolte nella discussione in merito alla gestione dell’orso e dei grandi carnivori rimangano nell’alveo della correttezza e del rispetto reciproco.»

L’ordine attraverso una nota richiama telegraficamente i punti focali di questa attività: Il collocamento degli orsi presso la struttura del Casteller, struttura realizzata “secondo le indicazioni di Ispra e Ministero”, ha visto prese di posizione decisamente contrarie da parte di diverse associazioni animaliste, con rilevanza nazionale ed internazionale; Il PACOBACE (Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali), ha espresso il parere favorevole al collocamento dei tre soggetti presso la struttura del Casteller e il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello delle associazioni animaliste, presentato dopo una prima bocciatura da parte del Tar, per richiedere l’annullamento delle ordinanze di cattura dell’orso M49-Papillon firmate dalla Provincia autonoma di Trento.

Il Team “Grandi Carnivori”, è stato selezionato -con pubblica selezione- dalla Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della APSS: la sua attività prevede l’espletamento degli interventi veterinari nelle operazioni di cattura degli orsi e di altri grandi carnivori e gli interventi necessari nei casi di loro investimento derivante dalla circolazione di veicoli.

Pubblicità Pubblicità



I compiti del team leader, sono stati ben elencati, come di seguito: collaborare con il personale del Servizio foreste e fauna della P.A.T. all’organizzazione delle attività di cattura; coordinare, in accordo con l’Azienda provinciale servizi sanitari, le attività dei medici veterinari che compongono l’equipe; definire idonei protocolli anestesiologici per i grandi carnivori (orso, lupo e lince); mantenersi aggiornati sui più efficaci protocolli anestesiologici e sull’attività di gestione dell’orso bruno e degli altri grandi carnivori; gestire i farmaci e l’attrezzatura utilizzata per l’anestesia, la rianimazione e il prelievo di materiali organici per il monitoraggio dello stato di salute dell’animale; partecipare alle attività di cattura programmata dei grandi carnivori (praticare e monitorare l’anestesia dell’animale, praticare eventuali manovre di rianimazione, assicurare il benessere dell’animale in ogni fase delle operazioni); garantire, in collaborazione con gli altri componenti dell’equipe, la pronta disponibilità per emergenze che coinvolgono i grandi carnivori; effettuare, in caso di necessità, trattamenti farmacologici/terapeutici e di piccola chirurgia; rendicontare l’attività ed analizzare i dati raccolti; assicurare la disponibilità per la formazione e aggiornamento del personale su indicazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; fornire la disponibilità a collaborare, su indicazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ad altre attività correlate alla gestione della fauna selvatica.

Convocato in audizione presso la sede dell’Ordine dei Medici Veterinari, in seguito a numerosi e pesanti attacchi personali ricevuti via social media e sui quotidiani locali, il Dr Roberto Guadagnini ha circostanziato con dovizia di particolari le azioni effettuate dal team catture nel corso di questi mesi di operatività; le azioni professionali, supportate da esperienza nel campo da parte di tutti i componenti il team, sono sempre state condotte seguendo i dettami deontologici e applicando i protocolli previsti, ormai da tempo collaudati e sicuri.