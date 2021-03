La Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello chiede il senso unico in Via Brescia

Sarà anche una struttura provvisoria, ma non certo per tempi brevi ed allora il Consiglio di Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello chiede che il parcheggio dell’area ex Italcementi sia abbellito con aiuole e piante, realizzati gli stalli specifici per la mobilità leggera.

Queste richieste fanno parte di un documento ben più ampio nel quale si chiede una modifica alla viabilità per alleggerire la rotatoria del Ponte San Lorenzo dal traffico dei pendolari specialmente nelle ore di punta.

Il presidente Claudio Geat: “Abbiamo precisato che il parcheggio è temporaneo – il Piano Guida lo prevede molto più a sud ndr. -e tale dovrà rimanere. Riteniamo comunque importante e opportuno risolvere alcune problematiche viabilistiche come l’accesso a sud dell’area per favorire l’ingresso per chi proviene dalla tangenziale. Oggi invece l’ingresso è consentito solo ai veicoli provenienti da nord. Inserire anche questa struttura nella rete della mobilità leggera in modo da prevedere stalli e punti di ricarica per biciclette e monopattini elettrici”.

A breve sarà realizzato un secondo percorso pedonale che porterà in Via Papiria.

Tra le proposte anche quella del senso unico in salita per Via Brescia, esclusi i mezzi pubblici, dalle 7,30 alle 9 per limitare il traffico dei pendolari. Il parcheggio realizzato lo scorso novembre ha avuto un costo di 250 mila euro, ma -come si rimarca nel documento – il progetto non è mai stato sottoposto all’attenzione della Circoscrizione.

Il non essere mai stata interpellata, potrebbe rendere più facile l’approvazione delle richieste presentate in Comune.

