Il Matrimonio e i suoi simboli

Dopo aver scritto di uno dei sentimenti più belli e intensi, quale è quello dell’amore tra un uomo e una donna, iniziamo a parlare di famiglia che inizia quando due persone si sposano o comunque decidono di convivere e magari di avere anche dei figli.

Anche se le statistiche hanno osservato fluttuazioni nel corso degli anni, le coppie di fatto sono di più rispetto ai matrimoni, anche se questi ultimi sono in effetti aumentati in seguito alla legge sul divorzio breve.

In questo periodo storico più che mai le ritualità hanno perso quasi del tutto il loro spessore e quindi anche il matrimonio con tutti i suoi simboli e significati è diventato più una festa che una cerimonia.

La ritualità del matrimonio dovrebbe essere solo l’esternalizzazione del raggiungimento di una consapevolezza di sé e dell’altro e della nascita della famiglia compresa tutta la responsabilità che ne concerne, ma nella maggior parte dei casi purtroppo non è così, infatti, come più volte abbiamo detto, molti arrivano a separazioni dolorose che innescano guerre interminabili coinvolgendo purtroppo anche i figli.

Ma ora andiamo vedere alcuni elementi del matrimonio che sottendono significati davvero interessanti.

Forse uno dei momenti più intensi ed emozionanti è lo scambio delle fedi. La forma circolare simboleggia l’unione tra mente e corpo, tra spiritualità e materialità e il fatto che siano d’oro indica l’eternità dell’unione. Ma quante coppie sono consapevoli dell’importanza di questo? Le forze fisiche e mentali di entrambi gli sposi devono unirsi o meglio fondersi per dar luce a qualcosa che sia maggiore sia dell’uno che dell’altro. Solo così il matrimonio potrà durare nel tempo oppure finire con dignità e rispetto reciproco.

Altro simbolo comune nel matrimonio rimane ancora il vestito bianco della sposa. Al tempo dei greci e dei romani le spose indossavano tuniche lunghe color zafferano con una fascia in cintura legata da un nodo molto stretto che doveva essere sciolto dal marito la prima notte di nozze.

Solo dal 1400 in poi il vestito nuziale divenne bianco come simbolo di purezza. Si narra che il velo, oggi ornamento di bellezza, un tempo avesse la funzione di coprire il viso della sposa nei matrimoni combinati per celare l’eventuale poca bellezza della donna.

In ogni caso la scelta dell’abito per la donna che si vuole sposare è un momento magico di condivisione con la propria madre o amiche care che comporta anche una spesa economica considerevole. Indossare un abito bello e che faccia risaltare i pregi della sposa può essere visto come parte di un’iniziazione, un passaggio ad un nuovo modo di vivere e proprio per questo la sposa deve avere vicino le donne che fanno parte del suo mondo femminile dal quale si deve separare per poi unirsi sotto altre vesti.

La tradizione vuole poi la presenza del bouquet che deve essere profumato. Nell’antichità infatti si credeva che il profumo scacciasse gli spiriti maligni e in altri casi invece si pensava avesse funzione afrodisiaca.

Immancabile poi il lancio del riso simbolo di prosperità agli sposi e le bomboniere di confetti simbolo di fertilità, ricchezza e longevità rigorosamente di numero dispari per non essere divisibili come si auspica per l’unione degli sposi. Ma ecco infine il taglio della torta che marito e moglie fanno insieme come rappresentazione dell’essere diventati i padroni di una casa nuova, di aver creato una nuova famiglia.

Questi significati fanno parte ormai della cultura di tutti, ma ci si chiede quanti ne siano davvero consapevoli. Essere padroni di casa vuol dire prendersi delle responsabilità; mettersi un vestito nuovo vuol dire cambiare vita e staccarsi da abitudini passate a cui si tende facilmente tornare in seguito alle prime difficoltà.

La prosperità e ricchezza non vuol dire solo di uno dei due sposi, ma ciò che si guadagna deve arricchire la famiglia e non il singolo. Ma questo spesso lo dimentica chi guadagna di più esercitando potere sull’altro.

Quando si forma una famiglia che sia con un matrimonio o con una semplice convivenza nata da un rapporto sentimentale non esiste più io e te, ma esiste NOI.