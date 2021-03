I lavoratori contro il colosso Amazon: ieri sciopero a manifestazioni anche a Trento

Ieri 22 marzo 2021 alle ore 7:30, in concomitanza con lo sciopero nazionale dichiarato contro la multinazionale americana di proprietà di Jeff BEZOS, il Sindacato di Base Multicategoriale (S.B.M.) ha organizzato un presidio davanti al Magazzino AMAZON situato a Trento Nord, a sostegno dei lavoratori in sciopero per i loro diritti lesi.

Il Sit-in è durato sino alle 12:15 ed ha visto una buona partecipazione dei drivers.

I motivi dello sciopero sono legati al rinnovo del contatto di AMAZON e ASSOESPRESSI (l’Associazione nazionale datoriale, che rappresenta le “aziende specializzate nell’attività di distribuzione dell’ultimo miglio e che operano per l’e-commerce”) che non soddisfa i lavoratori.

Le due aziende riporta una nota del sindacato vorrebbero «che i drivers effettuino una settimana di lavoro ordinario della durata di 44 ore su sei giorni lavorativi ed un solo giorno di riposo; eseguano obbligatoriamente 26 domeniche lavorative su 52 per ciascun anno solare; le festività (capodanno, epifania, pasqua e pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, ognissanti, immacolata conce-zione, natale, santo Stefano, patrono) siano considerate normali giornate di lavoro; in caso di malattia del lavoratore, il pagamento avvenga a partire dal 4° giorno in poi; il GPS satellitare montato sui mezzi di trasporto possa essere usato per controllare i drivers, con installazione di telecamere interne per il controllo dei magazzinieri. Infine hanno aggiunto la richiesta di poter liberalizzare i contratti precari (a termine, interinali, a chiamata) e di far rientrare le attività di AMAZON nei servizi pubblici essenziali (sanità, scuola, trasporto persone, ecc.) per limitare o impedire il diritto di sciopero.»

La manifestazione sindacale, tenutasi davanti ai due cancelli di ingresso ed uscita del Magazzino AMAZON di Trento (Via Monaco e Via al Pont dei Vodi, SETTORE F Zona Industriale di Spini), nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria COVID-19, ha avuto una buona partecipazione da parte dei drivers, con l'ausilio di altri lavoratori e dei sindacalisti di SBM. Il presidio, seppur autorizzato dalla Questura di Trento in ossequio ai diritti costituzionali dei lavoratori, ha avuto brevi momenti di tensione quando il dinamico "capetto" della Filiale AMAZON di Trento ha chiesto l'intervento della polizia per l'uscita immediata dei mezzi.

Nonostante ciò, lo sciopero si è svolto in modo ordinato. «Oggi è stato il primo passo per far valere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici AMAZON. La lotta non finisce qui!» sottolineano i sindacati di base multi categoriali.