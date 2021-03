“Gli italiani dell’Alto Adige devono morire”: le minacce shock al consigliere Alessandro Urzì

“Gli italiani dell’Alto Adige devono morire? Basta attacchi agli Schützen (corpo paramilitare formato da sudtirolesi ndr.), altrimenti il sangue italiano scorrerà sulle strade dell’Alto Adige”.

Questo, quanto scritto in una lettera recapitata lunedì mattina al Consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Trentino-Alto Adige Alessandro Urzì.

Proveniente dalla Germania, distretto di Gottinga, e indirizzata direttamente alla casella di posta istituzionale del consigliere Urzì, la lettera anonima ma scritta a mano è un avvertimento in perfetto stile mafioso a chi in Alto Adige da anni si batte politicamente per i diritti della minoranza italiana.

Già, perché con il livello di autonomia raggiunta, l’Alto Adige è diventato quasi uno Stato a se stante all’interno del territorio nazionale, dove sono i cittadini di madrelingua italiani a rappresentare la vera minoranza.

Immediata la presa di posizione di Giorgia Meloni che in un comunicato esprime “piena solidarietà e vicinanza al consigliere Urzì. Una intimidazione ignobile che non ci spaventa – aggiunge Meloni – ma FdI continuerà a battersi in Parlamento e in ogni sede per difendere l’italianità dell’Alto Adige e tutelare gli interessi della comunità italiana che li vive e lavora. Ci auguriamo che i responsabili di questo atto vile siano individuati il prima possibile e puniti severamente“, conclude la nota.

Sul caso è intervenuto anche il presidente del consiglio regionale Roberto Paccher che parla di «fatto preoccupante».

Paccher esprime solidarietà e vicinanza da parte del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige –Südtirol ad Alessandro Urzì. «I Consiglieri regionali non si lasceranno intimidire da chi vuole mettere in discussione, – si legge nella nota – con l’uso foss’anche solo verbale della violenza, il ruolo di rappresentanti democraticamente eletti delle Istituzioni. Queste minacce riportano alla mente un recente passato, dove il feroce scontro etnico ha provocato tanto dolore alla nostra Terra, alla nostra Heimat».

E ancora: «Solo la caparbietà e la volontà di tanti nostri corregionali e cioè di credere nella convivenza e nel rispetto delle proprie origini e tradizioni, ha portato la nostra Regione ad essere un modello da seguire. Questo cammino è ormai una processo irreversibile e non saranno certo episodi tanto esecrabili ad interromperlo.»

Minacce a Urzì – Cia, Ambrosi e Rossato (FdI Trentino): “Solidarietà al nostro Capogruppo regionale. Auspichiamo che le Forze dell’Ordine possano far luce su questa triste vicenda”

Sulla vicenda si sono espressi anche i Consiglieri provinciali della Provincia autonoma di Trento appartenenti al partito guidato da Giorgia Meloni Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato: “Esprimiamo solidarietà al nostro Capogruppo in Consiglio regionale. Non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima volta che l’attività del Consigliere Urzì a favore degli italiani dell’Alto Adige viene bersagliata dalle provocazioni di uno sparuto manipolo di esaltati. Queste azioni, portate avanti da chi è costretto ad agire nell’ombra nell’incapacità di sostenere un confronto sulle idee, puntano a minare i rapporti tra le componenti etniche altoatesine (italiana, tedesca e ladina), ma falliscono nel loro obiettivo dal momento in cui non trovano terreno fertile ad attenderle.

Siamo certi che la maggioranza degli abitanti della Provincia autonoma di Bolzano e della vicina Austria (dalla quale pare provenire la lettera incriminata) respinga questo tipo di intimidazioni e soprattutto i metodi violenti utilizzati. Siamo altresì convinti che l’associazione degli Schützen altoatesini sia estranea a questo tipo di comportamenti: pur nella diversità di idee che la caratterizzano e che rappresentano il sale di un dibattito politico che è, e deve rimanere, civile, trasparente e democratico. Auspichiamo – concludono i Consiglieri di FdI del Trentino – che le Forze dell’Ordine alle quali è stato consegnato il materiale possano far luce su questa triste vicenda”.