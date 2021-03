Duplice incidente ieri a Riva del Garda

Duplice intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine durante la pausa pranzo nella giornata di ieri lunedì 22 Marzo 2021, nel centro alto Gardesano per due incidenti stradali che hanno coinvolto uno scooter e una bicicletta.

Il primo incidente è successo pochi minuti dopo le ore 12.00 in viale Oleandri nei pressi della caserma dei carabinieri al rione 2 Giugno. Uno scooter condotto da un uomo 67 enne G.R., un ex agente della polizia locale Alto Garda ora in pensione, persona molto nota nella “Busa”, per cause in corso di accertamento è sbandato finendo a terra.

Sul posto sono arrivati i soccorsi allertati da alcuni passanti che hanno prestato all’uomo le prime cure e una pattuglia della polizia locale che ha accertato la dinamica del incidente.

Pubblicità Pubblicità

Il ferito è stato portato in ospedale a Arco per accertamenti. Dalle prime informazioni ha riportato alcuni traumi agli arti inferiori e contusioni varie. Poi il 67 enne è stato portato a Rovereto per ulteriori approfondimenti clinici.

Un secondo incidente ha coinvolto un ciclista in località San Nazzaro pochi minuti dopo le 13.00, nei pressi del comando della polizia locale sulla direttrice Riva – Arco sulla pista ciclabile.

Un 25 enne è rovinato a terra con la sua bici. Soccorso dagli agenti che erano nelle vicinanze e dai sanitari arrivati con un’ambulanza è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non e Grave. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale.

Pubblicità Pubblicità