Al via il piano delle vaccinazioni per i disabili

“Entro la settimana avremo raccolto le adesioni di utenti e operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali dell’area disabilità interessati alla vaccinazione anticovid, per procedere a brevissimo, direi entro l’inizio della prossima settimana, alla programmazione del calendario vaccinale anche per questi utenti – commenta l’assessore alla salute Stefania Segnana -.

A questa categorie di persone, si tratta di circa 2500 in provincia tra utenti e operatori del settore, saranno riservate le dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca che via via arriveranno. Il Piano vaccinale del Trentino sta finalmente entrando nella fase di accelerazione, anche se è evidente che le somministrazioni dipendono dalla disponibilità nazionale“.

È stato con queste parole che l’assessore Segnana ha spiegato la nota inviata in questi giorni dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia, rivolta agli enti del Terzo Settore che gestiscono servizi nell’ambito della disabilità, con la richiesta di trasmettere gli elenchi degli utenti e operatori interessati al vaccino.

Oltre 20 le associazioni e cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari quali centri diurni, comunità alloggio e progetti di inclusione dei disabili nel territorio coinvolte nella rilevazione, a cui si rivolge un ringraziamento per la collaborazione.

Questa iniziativa si affianca alle altre azioni previste nel Piano vaccinale gestite dall’Azienda Sanitaria rivolte alle categorie di “ultrafragili” a domicilio o che non frequentano i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Al termine della raccolta complessiva degli elenchi si procederà con la definizione delle modalità organizzative e del calendario di realizzazione della somministrazione.

