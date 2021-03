Ultima settimana di tempo per aderire alla seconda edizione dell’Investor Day

C’è tempo fino a mercoledì 31 marzo per aderire alla seconda edizione dell’Investor Day. L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo, inaugura “Trentino4Equity”, il pacchetto di misure per la patrimonializzazione delle imprese trentine approvato dalla Giunta provinciale per l’annualità 2021.

Il programma, a numero chiuso, si rivolge a startup e piccole e medie imprese innovative attive sul territorio. Investor Day è una proposta articolata in due fasi: un percorso formativo personalizzato, con l’obiettivo di preparare le imprese a presentarsi in modo efficace dinanzi ad un possibile investitore, e l’evento di matching, previsto per fine maggio, durante il quale ci sarà il “faccia a faccia” vero e proprio tra gli imprenditori selezionati e centinaia di investitori provenienti da tutta Italia e dall’Europa.

Scadono mercoledì 31 marzo i termini per aderire all’Investor Day, la prima misura varata da Trentino Sviluppo nell’ambito del piano “Trentino4Equity”, messo in campo su preciso mandato della Provincia con l’obiettivo di supportare la patrimonializzazione e la capitalizzazione delle imprese trentine. «L’idea – spiega Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento – è quella di offrire a ciascuna impresa lo strumento di patrimonializzazione più adatto alle proprie esigenze, mettendo al contempo in filiera le diverse misure in modo da esaltane le connessioni. In quest’ottica si inizia quindi dal percorso formativo rivolto a startup e PMI innovative, per passare poi ad un primo evento che ne favorirà la conoscenza e l’incontro con gli investitori, continuando quindi con iniziative di equity crowdfunding e di matching fund ma anche operazioni di equity e di prestito obbligazionario pensati in modo specifico per aziende più strutturate».

Pubblicità Pubblicità

L’Investor Day è un’opportunità di matching con investitori, fondi e corporate provenienti da tutta Italia ma anche da Paesi esteri. Il programma integra con la finanza il pacchetto di servizi ad alto valore aggiunto che il “sistema Trentino” già offre ad aziende e startup. All’iniziativa possono aderire startup e piccole e medie imprese innovative con sede legale e operativa in Trentino, attive da almeno sei mesi, in possesso di un prototipo funzionante già validato sul mercato e con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro.

Una giuria di esperti selezionerà le migliori candidate che avranno accesso a un percorso formativo in materia di finanza e all’Investor Day vero e proprio. La formazione si comporrà di due giornate di lavoro in plenaria e di quattro incontri di coaching personalizzato. Verranno affrontati temi quali le fasi dell’investimento, ovvero trattativa e documenti chiave, gli aspetti amministrativi, giuridici e fiscali dello stesso, il valore dell’impresa e le modalità più efficaci per presentarsi agli investitori.

Nella fase di selezione sarà data priorità alle startup e alle imprese operanti nel settore della sostenibilità in montagna, dell’economia di montagna, delle risorse energetiche, dell’informatica e trasformazione digitale, della “Smart Industry”, della salute, dell’alimentazione e della qualità della vita.

Pubblicità Pubblicità



L’evento Investor Day si svolgerà poi a fine maggio e consisterà in una giornata di sessioni di pitching e incontri mirati con business angel, investitori professionali, fondi di investimento e corporate. I profili delle imprese partecipanti, se in possesso dei requisiti, verranno caricati nell’apposita sezione dedicata al Trentino della prestigiosa piattaforma di investimento Doorway.

I termini per aderire al percorso – quindi fase di formazione, obbligatoria, ed evento di matching con gli investitori – scadono alle ore 17:00 del 31 marzo 2021.

Info e iscrizioni sul sito trentino4equity.trentinosviluppo.it .