Poste Italiane, anche in zona rossa aperti gli uffici postali e garantito il servizio di recapito

L’Azienda invita a recarsi negli Uffici Postali nei casi di inderogabile necessità e muniti di misure di protezione personale, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Poste Italiane continua ad innovare e modernizzare il paese, fornendo ai cittadini della provincia di Trento la possibilità di usufruire di tutti i prodotti e i servizi in completa sicurezza e senza uscire di casa tramite il sito internet e una vasta gamma di APP.

In alternativa all’ufficio postale, sul sito www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure la certificazione per la dichiarazione ISEE.

E’ possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Disponibili su App Store e Google Play, le APP di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.

