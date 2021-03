Operatore socio sanitario, entro il 15 aprile le iscrizioni ai corsi

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per Operatore socio sanitario gestiti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

I posti disponibili sono 125 per le quattro sedi formative di Cles, Rovereto, Trento e Ziano di Fiemme. L’Oss è un operatore sanitario che fornisce assistenza alle persone per soddisfare i bisogni quotidiani; coinvolge e supporta la persona e la famiglia nelle varie attività quotidiane e mantiene comfort, pulizia e riordino degli ambienti di vita e di cura, garantendo il comfort e il benessere delle persone. Le iscrizioni scadono giovedì 15 aprile; il test di ammissione si terrà martedì 27 aprile.

Il percorso formativo offre ampie prospettive occupazionali nei servizi residenziali (Rsa), nei centri diurni, in ospedale, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle cooperative sociali e in altri servizi socio-assistenziali territoriali.

Il corso ha una durata di 15 mesi per le sedi Cles e Trento mentre per le sedi di Rovereto e Ziano sarà svolto in modalità intensiva per 12 mesi. È prevista la frequenza obbligatoria con lezioni teoriche che, in base all’evoluzione della pandemia, potranno essere in presenza o a distanza a cui seguiranno attività di laboratorio e periodi di tirocinio.

Per iscriversi è necessario avere 17 anni (per le sedi di Cles e Ziano è richiesta la maggiore età), essere in possesso del diploma di terza media e aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro giovedì 15 aprile. Il bando e il modulo di iscrizione sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/313iztd. L’esame di ammissione si terrà martedì 27 aprile al Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento in via Briamasco 2.

