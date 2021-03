Nuovi parcheggi a Spini? Li chiede il Consiglio di circoscrizione di Gardolo

Con l’apertura del nuovo punto vendita di Spini, Latte Trento ha palesato l’intenzione di riqualificare l’area circostante ( già in corso un contatto con gli uffici comunali competenti) e l’intervento è già oggetto di una variante edilizia.

Questa possibilità affiancata dal fatto che la terza corsia temporanea costruita in Via Spini per facilitare lo scorrimento del traffico durante i lavori, è di fatto diventata un’area parcheggio non regolamentata, senza manutenzione programmata ed in parte occupata da materiali di risulta.

La Commissione Urbanista circoscrizionale presieduta da Christian Rodler (Lega, nella foto), ha deliberato un documento poi approvato all’unanimità da Consiglio di circoscrizione di Gardolo nel quale si chiede alla Giunta Comunale di sottoscrivere un protocollo d’intesa con la società Latte Trento per realizzare lo spazio parcheggio e che qualora si presentassero delle criticità, l’amministrazione comunale si impegni a trovare delle soluzioni adeguate.

Nel caso in cui non si trovasse una sinergia con Latte Trento, sia il Comune stesso ad agire in autonomia per realizzare oltre al parcheggio, un percorso ciclo pedonale ed una riqualificazione complessiva dell’area.

La Commissione Urbanistica indica nell’articolato documento presentato in Consiglio, come una possibile criticità possa essere rappresentata dal rispetto delle competenze. Attualmente l’area è un “ Bene demaniale del Comune di Trento”, di fatto l’area resterebbe pubblica, ma il suo utilizzo andrebbe anche a beneficio di un soggetto privato (Latte Trento ).

A parte questo l’area è sufficientemente larga per poter realizzare oltre ai parcheggi anche un marciapiede ed un percorso ciclabile senza modificare la carreggiata e che in futuro la ciclo pedonale di Spini si potrebbe collegare col percorso che da Via Innsbruck arriverà al nuovo svincolo.

