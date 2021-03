Musica da raccontare, un’avventura alla ricerca della propria voce

Il corso, articolato in cinque puntate online di un’ora e quindici con partenza oggi 22 marzo, userà giochi pratici di scrittura per impostare le basi di un pezzo ben scritto, per far trovare a ciascun partecipante il tono di voce a lui più congeniale, per fondare la scrittura su una grande coerenza tra forma e contenuto.

Si scoprirà facilmente che tutti possiamo essere scrittori e che ciò che fa la differenza è l’allenamento quotidiano, lo stesso che serve a un atleta o a un musicista. E proprio di musica si comincerà subito a parlare con qualche dritta per prepararsi all’ascolto e poi per riuscire a raccontare ciò che si ha ascoltato con competenza, senza scadere nel banale, o forse ancora peggio, nell’impersonale.

Di volta in volta verranno approfondite le forme principali della scrittura musicale, la presentazione di un concerto, l’intervista e la recensione, con un approccio che guarda al neoclassicismo.

«L’intento di questo corso è triplice», racconta Pederzolli. «Al primo posto abbiamo sicuramente la presa di consapevolezza di quanto la musica possa essere veicolo delle emozioni del quotidiano e, per questo, di quanto ognuno sia competente in materia, anche se non specialista. In secondo luogo c’è la volontà di dare ai ragazzi la possibilità di guardarsi dentro con l’ascolto e tirare fuori attraverso la scrittura: in questo difficile momento potrebbe essere uno strumento di aiuto e, perché no, anche di prevenzione. Infine c’è lo stimolo a tornare nei luoghi della cultura: il teatro, qui rappresentato dall’Associazione Filarmonica di Rovereto che continua a dimostrare una fortissima attenzione al mondo giovanile; la libreria, che a Rovereto non può che chiamarsi Arcadia per la cura delle proposte e per l’amore verso la letteratura; i luoghi significativi dell’online, come il blog Fragole e clavicembali, che non manca di intervistare i grandissimi e regalare chicche sulla buona musica».

Comprensivi nel costo dell’iscrizione (25 euro per il corso+ 15 di iscrizione) ci sono infatti tre biglietti d’ingresso a concerti dell’Associazione Filarmonica di Rovereto, una tessera digitale nominativa rilasciata dalla Libreria Arcadia e l’opportunità di vedersi pubblicato un proprio pezzo sui social di Fragole e clavicembali.

L’iscrizione al corso può essere fatta entro le ore 12 di lunedì 22 marzo. Non occorre nessun prerequisito: solo amore verso la musica e la scrittura e tanta voglia di mettersi in gioco.

Veronica Pederzolli – Insegnante di Educazione corale per la Scuola Musicale Jan Novák e pubblicista per l’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, ha conseguito le triennali in Beni culturali a indirizzo musicale e in Didattica della musica, per poi specializzarsi in Direzione di coro. Nel 2019 ha fondato il blog creativo di musica Fragole e clavicembali, collabora regolarmente con il Corriere del Trentino ed è redattrice per le riviste nazionali Choraliter e Polifonie. Ha scritto copy poi finiti su iTunes Italia e Deutsche Grammophon. Canta non appena può, scrive sempre.