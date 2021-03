Cosa succederà al Bitcoin in futuro?

Il futuro del Bitcoin dipende, in gran parte, dalle autorità di regolamentazione e dalle grandi imprese. La crescita delle quotazioni nel 2021 del Bitcoin, è stata, almeno in parte, correlata alle decisioni dei grandi investitori istituzionali di investire in questa criptovaluta.

Inoltre, le grandi imprese stanno gradualmente aggiungendo Bitcoin ai loro servizi. In pratica, come servizi di pagamento, un sempre più crescente numero di persone ha aggiunto, alle proprie applicazioni, la possibilità di acquistare criptovalute.

Sullo sfondo della diffusione del Bitcoin e, più in generale, delle altre criptovalute, le banche centrali di molti paesi hanno, dunque, iniziato a studiare il lancio di valute digitali.

Pubblicità Pubblicità

Tuttavia, queste monete sono nominate nelle monete dei rispettivi paesi. Ad esempio, la Cina ha lanciato una versione digitale dello yuan e la Russia sta discutendo il lancio del rublo digitale.

Di massima, le criptovalute, pur essendo mezzi di pagamento privati, saranno fortemente regolamentate ed è improbabile che sostituiranno le valute tradizionali, secondo il pensiero espresso da alcuni esperti. Ma, anche se questa profetica annunciazione fosse veritiera, è incontrovertibile che, per Bitcoin e per le altre criptovalute, esista un consolidato spazio, ove risultano essere competitive alternative come strumento di investimento o mezzo di risparmio.

Non per nulla, seppure molti analisti ne dubitano, il Bitcoin può competere anche con l’oro.

Pubblicità Pubblicità



Quindi, seppure vi siano alcuni scettici che, più per forma che per seria convinzione, considerino, ancora, il Bitcoin e le criptovalute una bolla e che, prima o poi scoppierà facendo sì che il loro valore crolli, è chiaro a tutti che, ancora una volta, il valore della criptovaluta è di nuovo in aumento e che ciò, molto probabilmente, è destino a battere ogni tipo di record assoluto. In questo, Bitcoin Prime è risultante essere un determinate punto di riferimento.

Ma chi sono i principali detrattori dei Bitcoin e delle criptovalute? La FCA, acronimo che sta per Financial Conduzione Authority, ovvero un indipendente organismo pubblico che regola, tra l’altro, quasi sessantamila imprese finanziarie nel Regno Unito, è uno di essi. Infatti, è sempre pronto a ricordare che gli investitori, che hanno investito in criptovalute, dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro investimenti. Per la Bank of America Corporation, una banca multinazionale degli Stati Uniti d’America, il Bitcoin sarebbe, addirittura la madre di tutte le bolle.

Per il co-fondatore di Convoy Investments, il forte aumento del valore del Bitcoin, non sarebbe altro che uno dei segni di una bolla. Pur tuttavia, non esclude che nel tempo il Bitcoin maturerà, e in futuro potrà essere in grado di competere con l’oro, ma per ora, sempre secondo il suo pensiero, è un asset speculativo. Invece, da quanto hanno potuto considerare gli analisti di JPMorgan bank, quindi una delle banche Big Four americane, il Bitcoin ha già iniziato a competere con l’oro come asset per assicurare risparmi contro l’inflazione.

Pura creazione del XXI secolo, le criptovalute, di cui Bitcoin è, oggigiorno, la più importante, sono asset virtuali che combinano enormi poteri informatici e una rete di server su cui sono memorizzati i dati condivisi.

Qui, il concetto di server si fonde con un client, un semplice computer con un processo sostanziale. A differenza delle valute convenzionali, le criptovalute sono decentralizzate, il che significa che non sono emesse o garantite da alcuna banca centrale e, quindi, non rientrano nella giurisdizione dei regolatori statali o di una unione monetaria.

Inoltre, il contesto in cui Bitcoin è nato, sembra mostrare la frustrazione per gli interventi rischiosi del governo o delle autorità monetarie negli anni 2006-2008. Bitcoin, difatti, è nato nel 2009 dopo la crisi finanziaria. La filosofia di questa valuta suggerisce che il suo creatore o dei suoi creatori, perché c’è ancora oggi un mistero irrisolto sul padre di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, era, andando a concludere, desideroso di sbarazzarsi di un sistema che ha mostrato grandi difetti, sia etici, umani così come finanziari.