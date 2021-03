Approvato il Piano Guida Destra Adige: sarà discusso in Consiglio Comunale a maggio

Respinte dalla Commissione Urbanistica comunale le osservazioni di Italia Nostra e dei privati, il progetto per la Destra Adige proseguirà come prospettato. Si tratta del Piano Guida per l’area ex Italcementi.

Nella scorsa legislatura il piano era stato approvato in via preliminare e prevedeva oltre ad un grande parcheggio, il Polo Fieristico, uno studentato, un’area residenziale ed un collegamento con la città realizzato con una passerella ciclo pedonale che andrà a sorgere tra Lung’Adige San Nicolò e Via Sanseverino.

Italia Nostra contestava il posizionamento in un’area isolata e poco servita di un Polo Espositivo che dovrebbe essere di grande richiamo; lo stesso parcheggio non ha nessuno scambio intermodale e le residenze universitarie e civili verrebbero anch’esse a trovarsi in una posizione isolata.

La commissione ha rilevato come queste indicazioni riguardino più la prefigurazione dell’area che gli elementi normativi alla base della sua realizzazione.

Respinte anche le osservazioni della Provincia e così dopo il foto favorevole della Commissione Urbanistica e la conseguenti variazioni, il Piano Guida sarà portato in discussione in Consiglio Comunale nella seduta prevista per il 2 maggio: sarà questo l’ultimo passaggio prima della deliberà che farà entrare il progetto dell’area ex Italcementi nel primo step della fase esecutiva.

