Zona rossa: parla la titolare di Lady Mery a Rovereto

Tornare in zona rossa a distanza un anno dall’inizio di questa difficile situazione è sicuramente un risvolto negativo per molti negozianti, specialmente se si tiene conto dei sacrifici fatti negli ultimi 12 mesi.

Oggi continuiamo il nostro viaggio dentro le aziende maggiormente penalizzate dall’emergenza sanitaria.

Nel merito abbiamo avuto modo di parlare con Lucrezia, titolare di Lady Mery a Rovereto.

Pubblicità Pubblicità

Come state gestendo questa situazione di aperture/chiusure?

«Purtroppo in questa situazione siamo abbastanza impotenti in quanto le decisioni sono sempre prese dal governo con relativamente poco preavviso. L’unica cosa che possiamo fare è sempre tenere monitorata la situazione, settimana per settimana, così da gestire i nostri acquisti in base alla situazione che sarà.»

Com’è stato il 2020 tra pandemia e riaperture?

Pubblicità Pubblicità



«Il 2020 è stato un anno particolare che nessuno di noi avrebbe sicuramente mai pensato potesse accadere. Un anno pieno di alti e bassi, dove la gente ha ormai tanta voglia di normalità. In questa pandemia secondo me molti hanno riscoperto la bellezza dei piccoli centri e delle piccole città. Rovereto si è sicuramente riempita di tante persone che una volta il weekend andavano a fare gite fuori porta».

Come hanno risposto i clienti al servizio di consegne a domicilio?

«I clienti hanno risposto davvero positivamente, è un servizio che da subito ha avuto un enorme riscontro. Sono felice e soddisfatta che i nostri clienti ci scelgano anche a distanza, piuttosto che acquistare da grandi aziende su internet, mai come adesso è importante tutelare le piccole realtà e il piccolo commercio».

Avete in mente qualche idea per promuovere il vostro servizio sul territorio e/o tra i giovani?

«Sicuramente il progetto su cui mi sto impegnando di più è lo sviluppo della visibilità online. I giovani ora passano moltissimo tempo sui social. Ora più che mai il mondo del commercio via internet va sviluppato bene, in questo momento di incertezza appunto, tra aperture e chiusure. Svilupperemo dei siti e-commerce per rendere ancora più facile ai nostri clienti acquistare da noi.»

Cosa sperate per questo 2021?

«Per questo 2021 spero finalmente di ritrovare una serenità che un po’ tutti abbiamo perso per colpa di questa pandemia, spero in tante soddisfazioni per i miei negozi. Arriverà anche il giorno che staremo tutti senza mascherina e spero non sia troppo lontano.»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Meri (@lady_meri_rovereto)