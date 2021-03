Una donna immortala il ravvicinato ed inaspettato incontro con una maestosa lince

Niente a che vedere con l’avvistamento della lince B132 fatto in val d’Ampola in Trentino alcuni giorni fa.

L’animale, un maschio adulto del peso di circa 25 chilogrammi, unica lince nota agli esperti in Trentino, ha attraversato la strada di corsa la sera di venerdì 12 marzo 2021 proprio mentre passava il mezzo guidato da Alessandro Pialorsi.

L’episodio è stato ripreso nel video della telecamera di servizio del pullman, tra lo stupore di conducente e passeggeri. Si tratta di un documento eccezionale, secondo gli esperti del settore Grandi carnivori della Provincia autonoma di Trento, che vede protagonista un animale estremamente elusivo monitorato costantemente dal 2008. (qui articolo)

Anche nel nostro caso l’incontro è stato casuale, ma è avvenuto in Canada. Una donna stava passeggiando e ha fatto un incontro che sicuramente ricorderà per molto tempo.

È successo ad Allison Burton, una donna di Kamloops, in Canada. La donna si trovava fuori di casa sua su Schubert Drive prima di mezzogiorno quando ha improvvisamente visto una bellissima e maestosa lince.

Allison vive in una zona rurale del paese, poco trafficata e abitata anche da animali particolarmente rari, ma non si sarebbe aspettata di trovarsi davanti ad un animale così bello. La donna ha avuto la fortuna di poter scattare delle foto.

Le linci si distinguono facilmente da altri felini appartenenti alla stessa sottofamiglia per le loro orecchie triangolari che terminano con dei ciuffetti di peli, per le lunghe zampe e per la coda corta.

Il pelo è particolarmente folto, e questo gli permette di vivere tranquillamente anche in luoghi con temperature molto rigide. Gli arti posteriori delle linci sono molto sviluppati, per questo si muovono con un’andatura ondeggiante e aggraziata: i piedi di questi animali sono voluminosi, e questo permette loro di muoversi in maniera molto silenziosa e di poterlo fare senza difficoltà anche nei manti nevosi. Ciò che, più di tutto il resto, ha colpito la donna è l’aspetto aggraziato dell’animale.

Inizialmente, osservando da lontano questa creatura, Allison ha pensato che fosse un cane. Ma le caratteristiche dell’animale ha permesso alla donna di identificarlo in poco tempo. Sembra quasi che la lince si stesse mettendo in posa: la donna è riuscita a scattare diverse foto a poche decine di metri da lui, mentre l’animale camminava tranquillamente e in maniera aggraziata lungo la strada.

La lince è un animale selvatico, ed è molto raro che in Canada si possa incontrare così da vicino. Allison si è definita eccitata e stupita nel vedere la magnifica creatura camminare a pochi passi da lei.

Pochi istanti dopo aver concesso ad Allison di scattare nitide foto, la lince è scomparsa. Nonostante l’incontro fugace, Allison ricorderà questo particolare momento per ancora molto tempo.