Un biglietto appeso alla porta del comune: minacce alla Sindaca Cristina Santi

La sindaca di Riva del Garda Cristina Santi ha trovato il biglietto appeso con del semplice nastro adesivo sul portone di entrata del comune ieri pomeriggio.

Il cosi detto “corpo del reato” è stato consegnato alle forze dell’ordine dove Cristina Santi si è recata a denunciare il fatto.

Sul biglietto poche parole, scritte male e grammaticalmente sbagliate. «Se non fai quello che ti dico io avrai conseguenze politiche gravissime» – questo il sunto del biglietto che le forze dell’ordine hanno preferito non rendere pubblico.



L’uomo che ha appeso il biglietto dovrebbe comunque essere identificato a breve visto che proprio davanti al municipio di Riva del Garda è installata una grande telecamera di video sorveglianza. Un atto quindi ingenuo quanto inutile.

Secondo Cristina il tutto potrebbe essere riconducibile all’ordinanza firmata pochi giorni fa dove è stato fatto divieto di consumo dei cibi di asporto nei luoghi pubblici. «Provvedimento peraltro concordato con le categorie» – spiega il sindaco di Riva del Garda.

La Sindaca indica anche come responsabili del gesto le minoranze:«fomentato odio e rancore nella popolazione, e poi qualcuno scatena i suoi istinti repressi sulle persone sbagliate»

«Ma per fortuna ci sono anche belle notizie – sottolinea Santi – infatti è notizia di ieri che ho ricevuto le deleghe della comunità del Garda – Ledro di Mobilità e turismo che per noi sono molto importanti»

Il brutto episodio era stato segnalato anche da Fratelli d’Italia di Riva del Garda a firma del segretario e assessore Silvio Salizzoni attraverso un comunicato sulla pagina facebook.

«Un atto che ci lascia allibiti, – si legge – l’ignoranza di molte persone fomentata sui social da parte di individui il cui unico scopo è il seminare odio verso questa amministrazione comunale facendo leva sui problemi che la pandemia ci sta lasciando non è tollerabile. Il clima di sacrificio che tutti noi viviamo, in primis quelle famiglie che hanno difficoltà nel arrivare a fine mese, non deve essere il pretesto per credere di essere al di sopra della legge o ancor peggio arrogarsi del diritto di mancare di rispetto a chi governa questa nostra città.

Le minacce pervenute in una maniera così vigliacca lasciando un biglietto sulla porta del comune dirette alla figura del Sindaco ma anche verso la donna Cristina Santi non sono tollerabili, non solo da noi amministratori componenti della Giunta, ma soprattutto da quel 99% di onesti cittadini che, volendo criticare le nostre scelte e decisioni, lo dimostrano civilmente tramite il rispetto e il confronto. Un atto così vile non deve appartenere ad un cittadino ( cosi lui/lei si crede di giustificarsi ) di questa nostra bellissima e rispettosa comunità.

Come rappresentante di Fratelli d’Italia in questa Giunta condanno fermamente la vigliaccheria di tale atto e chiedo che le autorità ne prendano atto verificando anche certi personaggi che spopolano nei social sicuramente “spinti” da ulteriori personaggi che hanno mal digerito questo cambio ( voluto da una grande maggioranza di liberi cittadini ) di amministrazione della città».