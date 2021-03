Riqualificare Piazza Verzeri: lo chiede la Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello

La sistemazione di Piazza Verzeri prevede la sostituzione dell’attuale parcheggio per le biciclette con uno spazio doppio; la ridistribuzione dei parcheggi in modo da valorizzare la piazza; un intervento sull’attuale spazio verde dopo un confronto tra la direzione dell’Istituto Sacro Cuore e i residenti al fine di attivare un “patto di collaborazione” come previsto dal Regolamento dei Beni Comuni.

L’idea è anche quella di coinvolgere gli studenti del Sacro Cuore nella progettazione del nuovo assetto dello spazio verde.

Sono queste le richieste che il Consiglio di circoscrizione Centro Storico – Piedicastello presenterà al Consiglio comunale.

Pubblicità Pubblicità

Tutto parte da una richiesta presentata dall’Istituto Sacro Cuore nel 2017 all’allora sindaco Andreatta nella quale si chiedeva un intervento di sistemazione di Piazza Verzeri sulla quale si trova l’ingresso principale della scuola, sia per i parcheggi che per l’area verde.

L’istituto segnalava anche la presenza di soggetti che poteva rivelarsi pericolosi per gli studenti: “Il riferimento è per la presenza di un gruppo di persone che utilizzano l’area della piazza protetta dalla vegetazione per consumare alcolici o stupefacenti e spesso utilizzano lo spazio verde per il commercio ed il deposito di sostanze illegali”.

La richiesta era stata poi rinnovata, sempre senza esito, nel 2019. Oggi è a rischio anche il grande albero che si trova al centro della piazza: le radici hanno modificato la pavimentazione della piazza, rami e l’ampia chioma possono creare pericoli in caso di maltempo e vento forte.

Pubblicità Pubblicità