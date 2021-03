Migliorare un servizio mensa semigratuito? No grazie, lo dicono i Vigili del Fuoco di Trento

E’ giusto che in tempi di crisi generalizzata come quelli che stiamo vivendo non solo si cerchi di migliorare, ma si mantenga la sostanziale gratuità di un servizio che costa all’incirca 800 mila euro?

A chiederselo sono i Vigili del Fuoco Permanenti di Trento dopo che si sono visti recapitare un questionario -” Sondaggio di gradimento del servizio mensa”- che secondo molti è orientato verso la scelta del menù fisso e non più a scelta dei cuochi come adesso?

“Il costo del pasto è di 50 centesimi e non esistono controlli su chi abbia o meno diritto al prezzo agevolato. Adesso i pasti vengono organizzati sulla base della stagionalità e delle offerte, se si passa al menù fisso saltano tutte queste valutazioni di risparmio”.

Molti non hanno gradito che in tempi come questi, i vertici della caserma si siano mossi per migliorare un servizio praticamente gratuito e non abbiano invece cercato di economizzare per trovare un tesoretto utile ad esempio a contribuire al rinnovo del parco mezzi che riferiscono inizia ad essere datato, specialmente per quanto riguarda le autoscale.

“Scelta di primi, varietà di secondi, vetrina di verdure miste, frutta e dessert a piacimento parrebbero non bastare. I vertici vorrebbero alzare un livello di qualità gradito in considerazione dei 40 mila pasti annui, in un momento nel quale la ristorazione è ridotta 0 introiti?”

Il servizio mensa prevede pranzo e cena, ma l’accesso parrebbe non avere particolari controlli ed è un servizio attivo tutti i giorni dell’anno. Anche con queste riflessioni i Vigili del Fuoco si confermano dalla parte della comunità che oggi vive un momento di grande difficoltà: “ In un periodo come questo si vorrebbe migliorare un servizio che già costa circa 820 mila euro per tre anni ? Ci sembra proprio inopportuno e l’attenzione dovrebbe essere rivolta verso altre problematiche che sarebbe più opportuno risolvere”.

