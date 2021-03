Individuato e denunciato l’uomo che ha minacciato la sindaca Santi

Si tratta di un uomo di 60 anni regolarmente residente a Riva del Garda. L’uomo è stato individuato dagli uomini della polizia di Stato guidati dal dottor Salvatore Ascione (foto) dopo aver visionato le immagini della telecamera di video sorveglianza installata davanti al municipio.

Individuato ancora ieri sera è stato bloccato per strada nella mattinata e portato in caserma. È stato denunciato ed è accusato di minacce.

L’uomo – secondo le prime informazioni – sarebbe disoccupato. Non ha mostrato nessun segno di squilibrio e appare persona normalissima anche se non ha spiegato ancora il motivo del gesto.

La sindaca Cristina Santi convocata in caserma ha confermato di non conoscere e non aver mai visto il 60 enne che ricordiamo sul bigliettino di minacce appeso sulla porta del comune millantava di aver portato un sacco di voti alla coalizione di centro destra alle ultime vittoriose elezioni.

Cosa non vera visto che la Sindaca ha confermato di non conoscere l’uomo. Non si capisce quindi cosa sia successo nella mente dell’uomo per portarlo a fare un simile gesto che ora potrebbe avere delle gravi conseguenze.

In meno di 24 ore è stato quindi scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato l’uomo che ha minacciato il sindaco di Riva del Garda

