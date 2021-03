Degrado e vandalismi al Parco del Cimirlo: si cercano volontari per la custodia

Ieri mattina alcuni rappresentanti del Consiglio di Circoscrizione di Povo insieme ai responsabili del Servizio Parchi del Comune, hanno effettuato un sopralluogo al Parco del Cimirlo.

Purtroppo è stato confermato il contesto di degrado e di vandalismi segnalato in questi ultimi giorni che ha colpito alcuni alberi, la casetta degli attrezzi, la rete di recinzione e le reti delle porte del campo da calcio.

Venerdì il pronto intervento degli operai comunali aveva provveduto a rimuovere le reti, a sistemare la casetta e a togliere gli alberi semi tagliati dai vandali.

In occasione dell’incontro di ieri mattina si è decisa una serie di interventi, il più drastico è quello di non rimontare le reti dei campi da calcio e pallavolo ed i canestri del campo da basket fino a quando non sarà individuata una modalità di controllo.

Ci sono già alcuni volontari che si sono dichiarati disponibili, ma le ore critiche sono quelle notturne molto più difficili da coprire.

Per il resto si è deciso per la sistemazione della porta e delle finestre della casetta, in modo che non sia più di facile accesso.

La riparazione della recinzione metallica e la dotazione di nuove reti per le porte del campo da calcio e per il campo di pallavolo, nonché i canestri per quello da basket che, come detto, non saranno montate.

Nel frattempo la circoscrizione valuterà di possibilità di coinvolgimento dei volontari, nonché altre forme di prevenzione dei vandalismi.