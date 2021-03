Coronavirus: 1 decesso e 155 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono quasi 75.000 le vaccinazioni effettuate finora in Trentino, secondo l’ultimi aggiornamento di stamane, mentre poco più di 2.300 tamponi hanno individuato altri 155 nuovi contagi. Lo riporta il consueto bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 1 nuovo decesso, avvenuto in ospedale.

Nel dettaglio, i tamponi molecolari hanno individuato 67 nuovi casi positivi, mentre sono 88 i positivi all’antigenico. Sono state confermate dal molecolare anche 42 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 60 sono asintomatici e 87 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Ci sono quindi solo 8 con sintomi.

Oggi i nuovi contagi fra ragazzi e bambini sono 23 (2 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni) mentre fra gli ultra sessantenni ce ne sono altri 43 (15 hanno tra 60-69 anni, 13 tra 70-79 anni e 15 di 80 e più anni).

Negli ospedali resta stabile, seppur alto, il numero dei pazienti in rianimazione (52), ma nel complesso 20 nuovi ricoveri compensati solo in minima parte dalle 8 dimissioni effettuate ieri portano il numero complessivo a 266 (11 in più rispetto a ieri).

Crescono di altre 142 unità i guariti che dall’inizio pandemia sono diventati ormai 34.386.

Sul fronte dei tamponi, da registrare altri 1.126 molecolari analizzati (715 al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 411 alla Fem) ai quali si affiancano 1.201 test rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Infine le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 74.496 dosi, comprese le 26.195 dei richiami. Nel totale ci sono anche le 35.179 dosi somministrate ad ultra ottantenni e le 4.582 che indicano come stia proseguendo la campagna vaccinale anche per chi è nella fascia di età fra i 70 ed i 79 anni.