Commissione Cultura e Commissione per la gestione degli impianti sportivi: online i bandi per la formazione dei due organi consultivi

Sono stati varati ed è possibile consultare online i bandi per la formazione delle Commissioni comunali consultive in materia di attività culturali e per l’uso e gestione degli impianti sportivi e di tutte le strutture per attività di interesse pubblico, associativo o eventualmente individuate.

Sono online, sul sito del Comune di Rovereto, nella pagina dei Bandi pubblici, i moduli per presentare la propria candidatura alle due Commissioni in materia di cultura e gestione degli impianti sportivi.

Nove i membri della Commissione consultiva in materia di attività culturali, eletti dal Consiglio comunale, individuati tra persone competenti ed esperte in una o più discipline tra musica classica, teatro, danza, cinema, arti visive contemporanee, letteratura e filosofia, storia e tradizioni locali, scienze e tecnologie.

Si tratta di un organo di programmazione che fa riferimento alla Giunta comunale e che ha il compito di coordinamento e di sostegno delle attività culturali in città.

Uno dei membri è il rappresentante comunale del CDA del Centro servizi Santa Chiara, almeno tre sono indicati dalle minoranze e deve essere garantita la presenza di almeno il 30% del genere meno rappresentato. La candidatura dovrà essere presentata, in forma scritta entro il 30 marzo.

Scade invece il 2 aprile la possibilità di presentare il proprio curriculum per la Commissione che esprime pareri e proposte in materia di gestione degli impianti sportivi e di tutte le strutture utilizzate per attività di interesse pubblico e associativo.

Nasce con lo scopo di garantire un uso migliore e una gestione più funzionale degli impianti e delle strutture in genere.

Questo organo, nominato anch’esso dal Consiglio comunale, è composto da otto membri, dei quali sei nominati dal Consiglio comunale tra esperti dei settori compartecipati del regolamento. Almeno la metà dei componenti sono indicati dai rappresentanti della minoranza.

Le candidature, nel formato individuato nel sito web del Comune stesso, possono essere inviate via posta elettronica certificata, all’indirizzo comunerovereto.legamail.it; con posta elettronica non certificata, corredata da documento di identità in corso di validità all’indirizzo segreteria@comune.rovereto.tn.it; via fax al numero 0464452106; per posta ordinaria all’indirizzo Segreteria generale Comune Rovereto, Piazza Podestà 11, 38068 Rovereto (Tn) oppure via mano presso lo sportello Infocomune al medesimo indirizzo.