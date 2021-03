Commercio su aree pubbliche: rinnovate per 12 anni le concessioni

Ridurre al minimo i tempi per ottenere il rinnovo delle concessioni e consentire così alle imprese di programmare e pianificare, con la dovuta sicurezza, la propria attività, stimolando nuovi investimenti e favorendo l’occupazione.

Questo l’obiettivo di una delibera dell’assessore Roberto Failoni, approvata venerdì dalla Giunta provinciale, con la quale si prevede la possibilità di rinnovare per 12 anni le concessioni, scadute il 31 dicembre 2020, relative al commercio su aree pubbliche.

Il provvedimento chiarisce le modalità per rinnovare, fino al 31 dicembre 2032, le concessioni per il commercio su aree pubbliche relative ai mercati periodici, ai mercati saltuari, come ad esempio le fiere e quelle inerenti i posteggi isolati, dove è autorizzato ad esercitare il commercio su area pubblica un solo operatore.

La delibera, inoltre, fornisce ai comuni sia le necessarie indicazioni per l’applicazione dei canoni di concessione per l’occupazione del suolo pubblico che un chiarimento per una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione del canone di posteggio provinciale anche nei confronti dei produttori agricoli che vendono il loro prodotto su posteggi dati in concessione, considerato che i comuni, rispetto alla medesima fattispecie, adottano attualmente soluzioni diversificate.

Nella delibera sono indicate, infine, anche le procedure da adottare, entro la scadenza del 31 marzo 2021, per la definizione dei canoni mercatali – nazionale e provinciale – da applicare per l’occupazione delle aree pubbliche.

