Adesione Rossato e Dematté a FdI: «Questi ingressi dimostrano il valore della proposta politica messa in campo da Fratelli d’Italia»

X-Bionic Sphere: in Slovacchia un vero paradiso per gli amanti del lusso e dello sport Non tutti sanno che a Samorin, in Slovacchia, esiste un vero e proprio paradiso per atleti e per appassionati di lusso e sport. X-Bionic® Sphere è un complesso di hotel e strutture sportive dove il lusso ed il comfort vanno a braccetto con tutte le esigenze di atleti, famiglie e visitatori. L’Hotel offre un servizio di […]

Boscareto Resort and Spa: ritrovate la giusta quiete tra vini, buon cibo e paesaggi mozzafiato Immerso tra le colline, il Boscareto Resort & Spa rivela la sua bellezza nell’incantevole panorama su cui si affaccia, nei colori dei vigneti e nel meraviglioso territorio delle Langhe, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Alba è punto di partenza e di arrivo per chi viaggia nella zona, con i suoi caffè, le chiese, la storia romana […]

Immergetevi tra i vini ed i paesaggi delle Langhe, alloggiando in un castello Il Castello di Novello è situato nel comune omonimo, nel sud del Piemonte, in provincia di Cuneo, nella zona denominata “Langhe” ed è uno degli undici Comuni che formano il comprensorio della produzione del vino Barolo. Il territorio in cui sorge il Comune di Novello con i suoi magnifici vigneti fa parte dei siti riconosciuti […]

Tranquillità e lusso all’Hotel Weinegg, in Alto Adige Hotel Weinegg si trova nei pressi di Appiano, nel sud dell’Alto Adige. Circondato da vigneti idillici e imponenti montagne, questo lussuoso Hotel offre numerose possibilità per escursioni rivitalizzanti e corroboranti nella natura. Per chi invece punta al relax, la Wellviva Spa, con una superficie di 1.700 m², è ideale per rivitalizzare corpo e anima. Le […]

Relais San Maurizio: lusso ed eccellenza, circondati dalle colline Colline fitte di boschi e preziosi vigneti, da cui si producono vini celebrati in tutto il mondo, corsi d’acqua che incrociano antiche strade medievali, borghi storici e castelli circondati da rigogliose vallate. Queste sono le Langhe, un susseguirsi di scorci e panorami indimenticabili; terre dall’alto valore storico e culturale, tanto da essere considerate patrimonio dell’umanità […]

Volete un soggiorno tra fascino, storia e benessere? Il Palace Merano è sicuramente il posto giusto Sabato 21 marzo 2021 riapre uno degli Hotel più esclusivi ed incantevoli dell’Alto Adige: parliamo ovviamente del Palace Merano, struttura meravigliosa e dalla lunghissima storia, la cui filosofia ruota tutta intorno alla salute ed al benessere dei propri ospiti. “La storia di questo magnifico hotel ha inizio nel XX secolo, quando l’imprenditore Peter Delugan acquistò […]

Cinque vini da regalare per la Festa del Papà Tra la Festa del Papà e Pasqua ci attende un periodo di intense celebrazioni accompagnate come sempre dalla grande enogastronomia nostrana che rende ogni evento un po’ più speciale. Se poi il papà è un amante del vino e dei liquori, una bottiglia di un pregiato vino italiano o di una grappa premium, di un […]

Abilità e passione per l’illuminazione, dal 1963 piccole opere d’arte artigianali con Zanella Arredamenti In perfetto accordo con l’abilità e la passione per l’illuminazione, il 1963 segna l’inizio della futura attività di Zanella arredamenti con l’apertura del primo negozio di lampade in via Esterle a Trento, diventando presto il cuore pulsante di piccole opere d’arte caratterizzate dalla manualità artigianale e dalla creatività. Da sempre l’abilità artigianale viene perfettamente coniugata […]