“Un sasso per un sorriso” sbarca anche in bassa Val di Non

“Un sasso per un sorriso”: è questo il titolo di una simpatica iniziativa, già popolare in tutta Italia, in particolare nelle Marche e in Abruzzo, e approdata ora anche in bassa Val di Non.

A portarla a Vigo di Ton è stato Christian Bruni, che ha l’hobby della pittura e che, insieme ai suoi bimbi, ha deciso di regalare dei piccoli momenti spensierati ai suoi compaesani posizionando delle pietre colorate, vivacemente dipinte con immagini gioiose, in diversi angoli del borgo.

Chi troverà i sassi potrà tenerli e, anzi, l’invito da parte di Christian è di contribuire a diffondere sempre più questa proposta.

Su Facebook, tra l’altro, è nato anche un gruppo, chiamato appunto “Un sasso per un sorriso”, all’interno del quale vengono pubblicate le foto dei sassi ritrovati.

Sassi capaci di disegnare un sorriso sul volto di chi li trova. E questo è un momento in cui ce n’è davvero bisogno.

