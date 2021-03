Taglio alberi via Dante Levico: un «giochino» inutile che alla comunità è costato 140 mila euro

Gentile Direttore,

giorni fa Le scrissi per metterLa al corrente dello scempio che il Comune di Levico stava per compiere in via Dante, a Levico, con l’abbattimento di venti (!!!) alberi perfettamente sani.

Come già Le scrissi, i motivi addotti (pavimentazione rovinata, ecc.) erano solo una assurda scusa (infatti la via Dante non presenta nessun danno sulla carreggiata nè sul marciapiede) ed i fatti lo hanno comprovato, dal momento che chi di dovere ha pensato “bene” di sostituire degli alberi di altezza modesta con degli agrifogli che arrivano a raggiungere ben dieci metri!

Gli agrifogli, inoltre, come noto, producono numerosissime bacche rosse, belle ma velenose. Avranno pensato gli illustri tecnici del comitato di Levico, che le bacche cadranno, che uno dei numerosi bimbi che in estate giocano nel ruscelletto che passa accanto agli alberi, potrebbe metterne qualcuna in bocca?

Avranno pensato che le bacche calpestate sporcheranno la pavimentazione e, calcolando gli usuali tempi biblici per ripulire la via dalle foglie e quant’altro, chissà come si colorerà di un bel rosso l’asfalto?

Il “giochino” inutile che ci è costato 140.000 euro, a quanto pare, soldi di noi cittadini e oltretutto, siamo stati messi al corrente dell’abbattimento degli alberi (e la relativa chiusura di una strada ricca di abitazioni, negozi, dove c’è una banca e la Posta), solo un paio di giorni prima. Pubblicità Pubblicità

Incredibilmente poi il lavoro è stato eseguito in meno di un giorno (evento eccezionale!) Con i soldi dei cittadini sarebbe stato doveroso eseguire ben altri lavori, essi sì utili e doverosi! Non ho mai visto Levico così sporca, dalle cacche di cani ovunque per carenza di senso civico dei cittadini alle immondizie abbandonate ovunque, non ho mai visto il parco così poco curato, le strade dissestate in molte vie. L’incuria regna ovunque e, dulcis in fundo, chiunque voglia passare in zona ZTL fuori dagli orari permessi lo fa, tanto i controlli sono inesistenti, come per i parcheggi selvaggi sui marciapiedi, impedendo, per esempio, alle mamme con carrozzine o ai disabili il passaggio e obbligandoli a passare sulla carreggiata.

Possibile che nessuno pretenda spiegazioni per queste avventate e sciagurate decisioni? Elena Moschen