Scontro tra due auto poco prima di Dermulo: illesi i conducenti

Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente avvenuto questa mattina presto sulla SS43 della Val di Non poco prima dell’abitato di Dermulo, salendo in direzione Cles.

Per cause ancora da chiarire, intorno alle 6.15 due auto si sono scontrate semi-frontalmente sulla retta che conduce all’abitato, impattando con l’angolo anteriore sinistro delle vetture.

I conducenti, per fortuna, non hanno riportato ferite e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti, invece, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco volontari di Taio per le operazioni di rimozione del mezzo dalla carreggiata e pulizia del fondo stradale.