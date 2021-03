Sara: cerca lavoro nel settore delle onoranze funebri in Trentino, ma sbatte contro un muro maschilista

Non si può certo dire che il settore delle onoranze funebri possa essere in crisi, ma nemmeno che che ci sia la fila di aspiranti dipendenti. Eppure se a presentarsi è una ragazza con esperienze nel settore le porte si chiudono .

E’ successo a Sara E. 33 anni originaria della Liguria dove lavorava presso l’Agenzia Funebre Maccanò & Terrone, in Trentino veniva per trovare gli zii che abitano a Lizzanella e durante questi soggiorni ha conosciuto l’amore della sua vita e di conseguenza la decisione di trasferirsi a Nogaredo.

Dopo il trasferimento la ricerca del lavoro, ma sembra proprio che per una donna non ci sia spazio.

“Ho contattato le agenzie partendo da quelle di Rovereto, ma nessuno mi ha preso in considerazione facendomi capire che, secondo loro, è un ambiente non adatto alle donne. Sorrisini, mezze affermazioni come lei sarebbe l’unica donna del Trentino”.

Di certo non è un mestiere facile:

“Non lo è, ma ho lo stomaco per farlo. Non ho gli attestati ma conosco bene la tanatoestetica grazie agli insegnamenti di Irene Nonnis, non ho problemi per la vestizione”.

Un lavoro che in parte è passione, ma come è nata l’idea?

“Cercavo un’occupazione per essere indipendente, un giorno mio padre mi disse che un suo conoscente cercava una segretaria, ma si trattava di un’impresa funebre. Ho accettato, per qualche mese ho lavorato in ufficio, ma poi ho capito quale era la mia strada. Ho imparato ed alla fine lavoravo come i maschi”.

Cerca un lavoro come dipendente o anche una collaborazione?

“Prima troviamo un tavolo al quale sederci e poi decidiamo. A Torino “ Gli Angeli” sono quattro ragazze che si sono inventate il lavoro e fanno le portantine, ma preparano anche i morti per le celebrazioni funebri; negli Stati Uniti ci sono agenzie al femminile. A me va bene essere anche un jolly, una collaboratrice esterna, ma non mi si venga a dire che questo è un settore in crisi”.

Perché lo considera un lavoro adatto alle donne?

“Specifichiamo, alle donne che se la sentono di farlo. Poi mi scusi, ma sarà ben più adatta una donna a truccare un viso, ad abbinare i colori dei vestiti che magari i parenti ti fanno scegliere ? A me è capitato un caso in cui mi è stato chiesto di mettere lo smalto alle unghie delle mani, se lo immagina un uomo ? Anche nell’ultimo saluto penso che un tocco femminile possa essere importante”.

Il suo sogno ?

“Trovare qualcuno che crede nel mio progetto e che scommette su di me. Sarei l’unica donna del Trentino? Potrebbe essere un’opportunità. Mi piacerebbe trovare delle colleghe con le quali creare un team, non sbattere contro un muro maschilista”.